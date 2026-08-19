Detenidos dos jóvenes de Guriezo y Camargo por realizar grabados en la Colegiata de Santillana

Agentes de la Guardia Civil junto a la Colegiata de Santa Juliana de Santillana del Mar - GUARDIA CIVIL

SANTILLANA DEL MAR, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 21 y 18 años, vecinos de Guriezo y Camargo, respectivamente, como presuntos autores de unos grabados que aparecieron el pasado junio en la fachada de la Colegiata de Santa Juliana de Santillana del Mar, templo que data del siglo XII y que fue declarado Monumento Nacional en 1889.

Los grabados supuestamente por estos dos jóvenes sobre la piedra del templo fueron hechos con un objeto punzante, presumiblemente un destornillador, y ocupaban aproximadamente un metro de ancho. Consistían en palabras, números y símbolos religiosos, si bien "carentes de connotaciones que apuntaran a un delito de odio", ha detallado en un comunicado la Guardia Civil.

Tras tener conocimiento de la aparición de estos grabados en la Colegiata, la Guardia Civil de Santillana inició una investigación que ha permitido dar con los supuestos autores y detenerlos por un presunto delito contra el patrimonio histórico.

Fruto de las pesquisas realizadas, se pudo determinar que los presuntos autores podían ser dos personas jóvenes que, posiblemente, habían estado varios días por la localidad y de los que se lograron descripciones y rasgos característicos de los mismos.

Además, una de las líneas de investigación apuntaba a que uno de los jóvenes podía residir en el municipio de Camargo, pudiéndose obtener diferentes datos sobre este joven.

Recientemente, una patrulla localizó en Santillana a dos jóvenes que tenían características similares a las que se disponían sobre los sospechosos. Se procedió a su identificación y uno de ellos resultó ser el joven de Camargo sobre el que se habían realizado las pesquisas.

Esta actuación fue "determinante" gracias a los datos conseguidos y otras pruebas obtenidas durante la investigación, que han permitido averiguar que las personas identificadas eran las presuntas autoras, lo que ha llevado a su detención.

Esta intervención se enmarca dentro del Plan de Seguridad Jacobea 2026, por el que se da protección al denominado Camino del Norte que trascurre por Cantabria. Dentro de él, la Guardia Civil tiene, entre otras misiones, investigar y perseguir los hechos delictivos contra el patrimonio histórico cultural.

La Colegiata de Santa Juliana en Santillana del Mar, considerada de estilos románico y gótico, data del siglo XII, habiendo sufrido añadidos en los siglos XVII y XVIII.

Fue declarada Monumento Nacional en 1889, y pasó a forma parte del bien Caminos de Santiago de Compostela, en concreto de los Caminos Francés y del Norte de España, inscrita en la lista de Patrimonio Mundial en 1993.