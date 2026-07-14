Detenidos en Santander y Torrelavega dos hombres que estaban en busca y captura

Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, uno en Santander y otro en Torrelavega, que se encontraban en busca y captura para ingresar en prisión.

En un comunicado, el cuerpo ha detallado que la primera de las detenciones se produjo el domingo por la mañana, cuando una patrulla se dirigía por una calle próxima a la bahía de Santander y vio a un hombre que, al observarles, intentó huir.

Los agentes se dirigieron hacia el sujeto, lo identificaron y comprobaron que estaba en busca y captura y tenía una orden para su ingreso en prisión.

En consecuencia, los policías procedieron a su detención y posterior traslado a comisaría.

Por otro lado, la medianoche del lunes, la Policía Nacional recibió una llamada porque había un hombre causando problemas en el centro de Torrelavega, por lo que envió una patrulla para localizarle.

Una vez se le identificó, también se constató que tenía en vigor una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión ordenada por un juzgado de Valladolid, por lo que los agentes procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, que ha ordenado su ingreso en prisión.