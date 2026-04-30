La DGT prevé 138.000 desplazamientos por las carreteras de Cantabria en el puente del 1 de Mayo

Archivo - Tráfico en la autovía - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 138.000 desplazamientos por las principales carreteras de Cantabria en el puente del 1 de Mayo, por lo que activará un dispositivo especial desde las 15.00 horas de este jueves y hasta el próximo domingo, 3 de mayo.

Así lo ha informado el delegado del Gobierno, Pedro Casares, que ha precisado que el punto más conflictivo de circulación será el de la autovía A-8 comprendido entre Laredo y el límite con el País Vasco, zona en la que se restringe la circulación de vehículos de más de 7.500 kilos en los días y horas con previsión de mayor afluencia de vehículos.

"Dado el intenso movimiento de tráfico que se prevé en este puente de mayo, quiero pedir a los cántabros y las cántabras precaución en las carreteras, respetar la velocidad establecida en cada vía y las normas de circulación", ha manifestado el delegado.

Casares ha emplazado a todos los ciudadanos a "ser responsables al volante para evitar accidentes y no tener que lamentar víctimas en nuestras carreteras", en las que, en lo que va de año, han fallecido tres personas: una motorista en Santander, un conductor en Camaleño y un ciclista en el Alto de las Muñecas.