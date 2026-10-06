La DGT realiza esta semana una campaña intensiva de control para evitar distracciones al volante

Tráfico. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este lunes, 5 de octubre, y hasta el domingo 11 una campaña intensiva de vigilancia y control para evitar las distracciones al volante, que son la causa del 21% de los siniestros viales y del 32% de accidentes con víctimas mortales en el país.

Hasta 180 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Cantabria, junto a las policías locales, vigilarán todo tipo de distracciones, tanto en las vías interurbanas como en las del ámbito urbano.

Además, a la vigilancia a pie de carretera se sumarán los medios automatizados de los que dispone la DGT, especialmente de las tres cámaras instaladas en las principales carreteras de la región con las que se puede constatar, entre otras cosas, si el conductor hace uso del móvil mientras conduce.

En la misma campaña de octubre de 2025 se denunciaron en Cantabria a 167 conductores, 89 de ellos por conducir utilizando manualmente el móvil. Y, a lo largo del año 2025 fueron denunciadas en la comunidad un total de 1.577 personas por conducir utilizando este dispositivo.

El jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, ha señalado que este tipo de campañas sigue siendo "imprescindible" para alertar de los riesgos que implica la conducción distraída o desatenta.

Tolosa ha remarcado que la distracción del conductor es "un factor de riesgo importante" en el tráfico, dado que la atención se desvía de las actividades necesarias para conducir de forma segura hacia una actividad que compite por la atención.

La distracción puede ser de tipo visual, auditiva, física y/o cognitiva y estar producida por acciones como interactuar con los pasajeros, usar el teléfono/móvil, comer o ajustar los sistemas del vehículo.

Y es que el teléfono móvil es una de las fuentes más comunes de distracción para los conductores. La prevalencia autodeclarada del uso del móvil mientras se conduce en 22 países europeos es del 51% para dispositivos manos libres, 22% para conversaciones con el teléfono en la mano y 23% para leer mensajes o revisar redes sociales, ha indicado la Delegación en nota de prensa.