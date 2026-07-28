Diego Cobo lleva a Navajeda su 'Concord 1845', que ilustra la "coherencia del trascendentalismo" de Emerson y Thoreau

Diego Cobo lleva a Navajeda su 'Concord 1845' - EUROPA PRESS

SANTANDER, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Diego Cobo (Cantabria, 1986) sigue presentando su última obra, 'Concord 1845', un ensayo que echa raíces en el pequeño pueblo de Massachusetts donde Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau y su círculo hicieron de la reflexión filosófica una práctica cotidiana con los solos mimbres de caminar, habitar, observar la naturaleza y ensayar nuevas formas de comunidad como nuevos modos de pensar.

Figuras que tal y como ha defendido el autor desde Navajeda en una cita que ha tenido lugar en La Central, fueron por su pensamiento, su tiempo y su circunstancia "un milagro de la historia" que, en cualquier caso y por capricho del calendario de mediados del XIX, "ha quedado sepultado en el olvido" debido a que la Estados Unidos de la época "estaba a otras cosas".

Cobo, que ha estudiado ambas figuras y en numerosas ocasiones sobre el terreno que compartieron hace casi 200 años, defiende sus figuras como las de un "Pepito Grillo" que llevaron el trascendentalismo de forma coherente hasta las últimas consecuencias, "no solo con palabras, sino con su vida".

"Gente con una fortaleza interior muy poderosa. Su filosofía trascendentalista es muy coherente", expresa el autor, que incluso luce a Emerson y Thoreau tatuados en su brazo izquierdo.

Un libro que, tal y como reza su sinopsis, propone un paseo con Emerson y Thoreau por Concord y por la experiencia intelectual de quienes buscan una vida más libre, más justa y consciente en un mundo en transformación.

A través de casas, caminos, ríos y utopías fallidas, Diego Cobo traza una historia de las ideas atendiendo a los lugares, los gestos y las decisiones que les dan forma.

'Concord 1845' invita a leer el pensamiento allí donde nace y a reconocer su vigencia más allá de un tiempo y un país concretos. Una lectura que trae al presente preguntas para las que no hay respuestas definitivas, según 'Punto de Vista editories', responsable de la edición.