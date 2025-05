Diestro cierra su campaña en Torrelavega y apela a abrir una "nueva etapa" en el PRC

SANTANDER 3 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato en las primarias del PRC para optar a encabezar la lista del partido en las elecciones autonómicas, Pablo Diestro, ha cerrado la campaña con un acto en Torrelavega y ha apelado a abrir una "nueva etapa" en el partido.

El alcalde de Reocín y expresidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) ha insistido en su mensaje de necesidad de "renovación" en el PRC.

Durante su intervención, Diestro ha considerado que este proceso interno "no ha sido el más justo" porque, a su juicio, "muchas personas válidas se han quedado por el camino".

Así, ha reconocido que en Torrelavega uno de sus rivales en la primera vuelta de estas primarias, el regidor Javier López Estrada, es la primera opción para muchos, y ha tenido palabras de respeto hacia él.

"Representa el futuro del partido y, si soy yo el vencedor, tendrá su lugar", ha asegurado.

El alcalde de Reocín ha subrayado de nuevo "la necesidad de abrir una nueva etapa" para el PRC. "Este acto no es un cierre. Es el principio. El principio de un nuevo tiempo para el partido", ha afirmado.

"Yo no he venido a prometer cargos ni favores. He venido a proponeros un cambio real", ha dicho, al tiempo que ha señalado que "el PRC debe volver a sus raíces, ser un partido más participativo, más reivindicativo y más cercano".

En ese sentido, ha anunciado su intención de poner en marcha desde este mismo lunes una Oficina del Candidato, desde la que reunirse con profesionales del partido y de la sociedad civil para empezar a construir el programa electoral de 2027.

"No podemos esperar a despertar cinco meses antes de las elecciones. Tenemos que trabajar desde ya, con un mensaje claro y con propuestas que convenzan a la gente", ha dicho.

También ha reclamado una mayor presencia de las Juventudes del PRC en la vida interna del partido, ha defendido que la comunicación política debe ser "un puente, no un muro", y ha pedido que Cantabria vuelva a tener peso en Madrid "no para hacerse la foto, sino para defender de verdad esta tierra, con valentía y sin que nos marquen la agenda desde fuera".

Uno de los ejes centrales de su intervención ha sido la identidad cántabra. Diestro ha defendido la necesidad de impulsar campañas de comunicación que refuercen el sentimiento de pertenencia, ha reivindicado el lábaro como "una bandera que no podemos ceder a nadie", y ha propuesto la incorporación de la asignatura de Cantabria al currículo educativo: "No vale con dedicarle una semana cultural. Tenemos que meter por vena nuestra historia, nuestros símbolos, nuestra memoria".

También ha llamado a abrir el PRC a nuevos perfiles y a atraer talento, "sin miedo a que otros brillen": "Lo que tiene que brillar es el PRC".

Frente a quienes pretenden "mantener las inercias", Diestro se ha mostrado convencido de que es el momento de salir a ganar: "Tenemos que recuperar los resultados de 2019. Vamos a dejar de hablar de si somos progresistas o conservadores. Nuestro lenguaje es Cantabria, Cantabria y Cantabria", ha concluido.

Según ha informado la candidatura de Diestro, e acto en Torrelavega ha contado con la asistencia de más de 200 personas, entre ellas numerosos cargos públicos, militantes y referentes históricos del partido.

Entre los asistentes estaban alcaldes como Joaquín Arco (Ribamontán al Monte), Sergio Castro (Rasines), Fernando Fernández (Valderredible), Leoncio Carrascal (Arredondo), Julián Fuentecilla (Soba), Ángel Llano (Guriezo), Rosa Díaz (Polanco), Mónica Quevedo (Corvera de Toranzo) y Óscar Villegas (Puente Viesgo), así como el regidor de Torrelavega, Javier López Estrada.

También acudieron figuras destacadas del regionalismo como el exconsejero de Industria Francisco Martín, el exsenador José Miguel Fernández Viadero, los exsecretarios de Juventudes Jorge Puente y Luis Casas, la secretaria general de Mujer, Vanesa Montes, y Ángel Moncalián, alcalde pedáneo de Ambrosero y miembro activo de Juventudes.