Diez localidades cántabras superan los 20 grados a primera hora de este lunes

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SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diez localidades cántabras han superado los 20 grados centígrados en el inicio de este lunes, entre las 8.00 y las 9.10 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las diez máximas que recoge la AEMET están por encima de los 20 grados y oscilan entre los 22,8 grados de Ramales de la Victoria a las 9.00 horas y los 20,5 de Castro Urdiales a las 9.10.

El resto de temperaturas más altas de la comunidad se han registrado en San Vicente de la Barquera (22,5), aeropuerto de Santander y Santander (22,1 en ambos casos), Torrelavega (21,3), Villacarriedo (21,1), San Felices de Buelna (21) y Bárcena de Cicero y Cillorigo de Liébana (20,9 en ambos casos).

Además, el Mirador del Cable, en Picos de Europa, ha registrado la segunda racha de viento más fuerte de país, 112 kilómetros por hora a las 9.10 horas, y San Roque de Riomiera la séptima, de 97 kilómetros por hora.