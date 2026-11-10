Diez localidades cántabras vuelven a superar los 20 grados y el mirador del Cable registra una racha de 146 km/h

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SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diez localidades de Cantabria han vuelto a superar, como lo hicieron ayer, los 20 grados centígrados a primera hora del día, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, la estación del Cable, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha registrado una racha de viento de 146 kilómetros por hora, la segunda más fuerte del país.

Por lo que se refiere a las temperaturas, con datos desde la madrugada hasta las 9.09 horas, el aeropuerto de Santander y Bárcena de Cicero han alcanzado unas máximas de 22,1 grados; Castro Urdiales de 22; Ramales de la Victoria de 21,9; Santander de 21,7; San Vicente de la Barquera y San Felices de Buelna de 21,6; Torrelavega de 21,1; Santillana del Mar de 20,6 y Villacarriedo de 20.

Por otra parte, el mirador del Cable ha anotado una racha de 146 kilómetros por hora a las 4.50 horas, la segunda más elevada del país tras los 223 de Fisterra. También figuran otras dos localidades cántabras entre las diez con valores máximos: San Roque de Riomiera donde se han alcanzado los 105 y Coriscao, en Picos de Europa, con 94.

En clave regional, el resto de máximas corresponden a Tresviso con rachas de 89 kilómetros por hora; Alto Campoo (95); Cabaña Verónica, en Picos de Europa y Reinosa (83); Santander (66); el aeropuerto de Santander (65) y Ramales de la Victoria (62).