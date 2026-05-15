El Digital Learning Center de Camargo programa nuevos cursos gratuitos sobre creación digital, videojuegos y modelado 3D

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CAMARGO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Digital Learning Center del Ayuntamiento de Camargo comenzará el 25 de mayo a una nueva programación de cursos gratuitos orientados a la formación tecnológica y creativa, con propuestas centradas en el desarrollo profesional, la creación de videojuegos y el modelado 3D.

La oferta formativa, dirigida a personas interesadas en adquirir competencias digitales, se desarrollará entre los meses de mayo y julio, y combina contenidos vinculados al emprendimiento, el diseño digital y las nuevas tecnologías aplicadas a sectores culturales y audiovisuales, ha informado este viernes el Consistorio.

La programación arrancará con el curso 'Crea tu marca profesional, lleva tu negocio a otro nivel', que se celebrará hasta el 29 de mayo en horario de 17.00 a 20.00. Esta formación está orientada a mejorar la identidad profesional y potenciar herramientas vinculadas a la comunicación y presencia digital de proyectos y negocios.

Posteriormente, del 1 al 19 de junio, se desarrollará un curso de creación de videojuegos centrado en diseño narrativo, ilustración y programación, en el que se ofrece una aproximación integral al proceso de desarrollo de videojuegos desde una perspectiva tanto creativa como técnica.

La programación continuará del 29 de junio al 3 de julio con el curso 'Introducción al modelado 3D orgánico', enfocado en el aprendizaje de técnicas de modelado y diseño tridimensional aplicadas a entornos digitales.

Por último, del 6 al 10 de julio tendrá lugar 'Patrimonio digital: restaurando el Castillo del Collado', una propuesta vinculada a la recreación y conservación digital del patrimonio mediante herramientas de modelado y diseño 3D.

Los interesados pueden formalizar su inscripción a estas actividades, todas ellas de carácter gratuito, a través de la página web www.dlcamargo.es.