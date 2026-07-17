'Dioramas' de Fontcuberta muesta en el Museo de Altamira la idea de simulacro y especulación en torno a la prehistoria

Cartel - MUSEO ALTAMIRA

SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Dioramas' de Joan Fontcuberta muestra en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira la idea de simulacro y la especulación en torno a la representación del pasado prehistórico.

En un comunicado, el Ministerio de Cultura ha recordado que esta muestra, que se inaugura esta tarde, se enmarca dentro del 25 aniversario del museo y se podrá visitar hasta el 25 de octubre.

Y ha explicado que Fontcuberta se recrea en el poder de estos dioramas, que son una representación tridimensional de una escena o entorno a escala reducida, entremezclando el valor de documento y ficción.

La directora del museo, Pilar Fatás, ha asegurado que no hay mejor forma posible de celebrar el aniversario que contar con la presentación de un proyecto específico de Fontcuberta, que ha hecho protagonista al recurso más conocido de Altamira, la Neocueva.

Además, ha matizado que "el proyecto ahonda en la revisión de los sesgos de los discursos museográficos en torno a la prehistoria que han estado presentes en los museos hasta inicios del siglo XXI".

Para ello, ha utilizado imágenes de su archivo personal de dioramas de distintas instituciones y disciplinas, incluyendo escenas de vida prehistórica y otros de otras temáticas más comunes.

Los dioramas representan para Fontcuberta la "poética de las escenografías", ya que por un lado, son fotografías tridimensionales de un momento congelado (el gesto del Homo sapiens a la hora de pintar una cueva, por ejemplo) y, por otro, el pasado de la mirada de cuando se concibió.

Así, para el artista la supuesta objetividad no es tal, ya que los valores de la época en los que han sido creados han falseado la visión del pasado más remoto.