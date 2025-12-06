Diputados cántabros defenderán en el Congreso acabar con la "discriminación" a enfermeras y fisioterapeutas

Archivo - Una enfermera prepara una vacuna.-ARCHIVO - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Parlamento de Cantabria Paula Fernández (PRC), Miguel Ángel Vargas (PP) y Raúl Pesquera (PSOE) acudirán este martes, 9 de diciembre, al Pleno del Congreso de los Diputados en Madrid para defender la proposición de ley presentada conjuntamente por los tres grupos con el objetivo de acabar con "la discriminación salarial y profesional que sufren colectivos sanitarios", como la enfermería y la fisioterapia.

La iniciativa propone una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público que permita equiparar su categoría y sus salarios con los del resto de los grados sanitarios.

La proposición legal fue tramitada y aprobada por el Parlamento de Cantabria en junio, como paso previo a su remisión al Congreso, conforme a la potestad que la Constitución Española otorga a las Cámaras autonómicas para ejercer la iniciativa legislativa.

Todo el procedimiento fue promovido por el PRC, a partir de una proposición no de ley aprobada por unanimidad en abril, ha destacado el Partido Regionalista en nota de prensa.

Según ha explicado, la situación se debe a que la Administración Pública no ha aplicado los cambios introducidos en la universidad por el Plan Bolonia de la Unión Europea, totalmente implantado en España desde el curso 2010-2011, en virtud del cual todos los estudios universitarios se equipararon en una única titulación --el grado--, con la misma duración y número de créditos, acabando con el sistema anterior, que distinguía entre diplomaturas y licenciaturas, con una duración de tres y cinco años, respectivamente.

El acuerdo impulsado por el Parlamento de Cantabria implica además la creación de una nueva categoría A+ para los médicos, al entender que esta profesión también requiere mejoras en sus condiciones laborales porque implica más años de estudio y formación que el resto de los grados.

SALDAR UNA DEUDA

Para la regionalista Paula Fernández el paso dado por el Parlamento cántabro y la participación de los grupos parlamentarios en el Pleno del Congreso constituye "un momento histórico" para "saldar la deuda que toda la sociedad tiene contraída con las profesionales de enfermería" y acabar con la clasificación profesional "obsoleta" en la que permanece. Además, confía en que se tome en consideración el proyecto de ley presentado por Cantabria y se impulse su tramitación y aprobación.

Mientras, el 'popular' Miguel Ángel Vargas ha destacado la unidad de los diputados cántabros para sacar adelante esta iniciativa que los colectivos profesionales sanitarios "vienen reclamando desde hace tiempo", y ha subrayado la "importancia" que tiene que desde Cantabria "se haya puesto voz" a sus reivindicaciones.

Y el socialista Raúl Pesquera también ha coincidido en resaltar que los grupos parlamentarios cántabros han sido capaces de ponerse de acuerdo y ha hecho hincapié en que con esta proposición "se hace justicia". Asimismo, ha incidido en que se trata de una modificación "sencilla" de un único artículo del Estatuto Básico, para el que espera el respaldo del Congreso.