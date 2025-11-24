Los diputados de Vox abandonan el pleno de enmiendas a la totalidad del presupuesto

La portavoz del grupo Vox en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz (centro), junto a los otros dos diputados de la formación, Natividad Pérez Salazar y Armando Blanco - EUROPA PRESS

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) han presentado un recurso contra la resolución de la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta (PP), que determinaba la votación por separado de cada una de sus enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de presupuestos y de ley de medidas fiscales y administrativas para 2026.

Dado que el recurso, presentado anoche por Vox y al que se adhirieron regionalistas y socialistas, aún no ha sido resuelto por los órganos parlamentarios (tienen 48 horas, desde su presentación, para hacerlo) y que se ha rechazado la suspensión que, como medida cautelar, se solicitaba, los diputados de Vox han abandonado la sesión nada más iniciarse.

Sin embargo, fuentes del grupo parlamentario Vox, aún no han aclarado si los diputados renunciarán a participar en toda ella, e incluso en la votación (lo que supondría hacer descarrilar las enmiendas a la totalidad), o si ha sido un abandono parcial en señal de protesta.

Vox considera que "se está vulnerando un derecho constitucional de los parlamentarios" al haberse mantenido la convocatoria de este pleno y "se está dejando sin efecto el recurso presentado sin ningún tipo de pronunciamiento y sin contar con las mayorías", ha indicado la portavoz del grupo, Leticia Díaz.

Por su parte, los diputados de PRC y PSOE se mantienen en sus escaños.