SANTANDER 28 May. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del PSOE está estudiando "posibles medidas" ante la "totalmente reprochable" actitud y comportamiento de la militante socialista cántabra Leire Díez y, para ello, está "recabando toda la información" que se está publicando en los medios de comunicación.

Así lo ha avanzado este miércoles la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, a preguntas de la prensa sobre la polémica nacional por unos audios en los que la socialista cántabra, que ha ostentado varios cargos en empresas públicas nacionales y fue teniente de alcalde de Vega de Pas, estaría buscando pruebas para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Quiñones ha señalado que Díez es una "militante de base" del PSOE de Cantabria pero "no tiene ninguna vinculación ni laboral ni contractual" con el partido y, por tanto, "no habla en boca de nadie".

Al igual que ya hiciese ayer el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, Quiñones ha considerado que "el tono y las formas que se han utilizado en esas conversaciones" de Leire Díez, recogidas en los audios, "son totalmente reprochables". Y lo son, "vengan de una militante del PSOE, del PP, de un empresario, un abogado o cualquier ciudadano", ha añadido.

Ante esos audios de Díaz en los que presuntamente busca información para tratar de desacreditar investigaciones de la UCO, Quiñones ha defendido el trabajo "intachable" de la Guardia Civil, que ha recordado que conoce bien, ya que fue durante cuatro años delegada del Gobierno en Cantabria (de 2020 a 2023).

"He tenido el privilegio y el honor de trabajar junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante cuatro años y lo único que puedo decir de la Guardia Civil es agradecer el trabajo, la responsabilidad, la dedicación, la eficacia y la labor intachable que hace para mantener la seguridad en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país", ha añadido.

La portavoz del PSOE de Cantabria ha señalado que el partido cuenta con un código ético, "a diferencia de otros", y éste es "aplicable a cualquier militante". En base al mismo, en Ferraz se está recabando "toda la información que se está conociendo por los medios" sobre esas conversaciones de Leire Díez y se estudian "posibles medidas" ante su actitud.

Esas medidas, ha explicado a preguntas de la prensa, las planteará y llevará a cabo el PSOE a nivel federal ya que el asunto en el que se está viendo involucrada la militante cántabra "abarca el ámbito nacional". "No tiene nada que ver con nuestra comunidad autónoma ni con el PSOE de Cantabria y, por lo tanto, esa decisión la tiene que tomar el PSOE a nivel nacional", ha apostillado.

Cuestionada sobre si a la Ejecutiva del PSOE regional le preocupa la vinculación de Díez con el partido en Cantabria, ha insistido en que los comportamientos que están trascendiendo son "reprochables" y, por tanto, "nos preocupa que sea una militante del Partido Socialista".

En este punto, sobre la participación activa de Díez en actos del partido en Cantabria --asistió recientemente a la inauguración de la Escuela de Formación 'Alfredo Pérez Rubalcaba' en Solares--, ha señalado que "evidentemente ha participado como cualquier otro militante de base" ya que se trató de un acto abierto tanto a la militancia como a la ciudadanía.

Y, sobre su relación con la que fuera teniente de alcalde en Vega Pas, Quiñones ha reconocido que la conoce personalmente pero no ha tenido "ninguna relación" de cercanía con ella. "No he tomado un café con ella en mi vida, si eso es lo que me preguntan", ha dicho.