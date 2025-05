MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Varios cargos del PSOE han criticado públicamente la falta de ejemplaridad de la militante socialista Leire Díez Castro, que aparece en varios audios pidiendo información contra cargos de la UCO, y piensan que debe dar explicaciones a título individual, aunque en todo caso exoneran al partido.

La presidenta del PSOE, la diputada Cristina Narbona, ha admitido que conocía a Leire Díez desde "hace mucho tiempo" durante su etapa en el partido en Cantabria, en la que se ocupaba "de la comunicación del partido allí".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso al inicio de la sesión de control de este miércoles, Narbona ha dicho que ha sido una "sorpresa" escuchar las grabaciones en las que Díez ofrece acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a un empresario con causas pendientes con la Justicia a cambio de información comprometedora contra cargos públicos. "Para mí ha sido una absoluta sorpresa y por supuesto estoy muy disgustada", ha asegurado.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado del PSC José Zaragoza, que afirma que hay "comportamientos individuales que no son ejemplares". Al ser interrogado sobre si Díez mantenía esas reuniones y hacía ofertas de pactos con la Justicia de manera individual, dice que no la conoce y por tanto no puede saber "en nombre de quien" habla.

En todo caso, considera que es la propia Díez --que desempeñó cargos de responsabilidad en empresas públicas entre 2018 y 2024-- la que tiene que explicarse. "Ella sabrá en nombre de qué hace qué, las explicaciones las tiene que dar ella".

En ese sentido, recalca que Leire Díez Castro "no es miembro de una dirección nacional" y por tanto no se puede pedir responsabilidad al partido. "Nosotros somos responsables de lo que hacemos como partido" pero no de lo que hacen los "miles de militantes".

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso Patxi López, que conoce a Díez de Barakaldo, fue el primero en cuestionar el comportamiento de Leire Díez, asegurando que, si es cierto lo que aparece en las grabaciones, su comportamiento sería "rechazable".