El director general de Red.es inaugura este jueves C-MEET, el encuentro de CEOE sobre innovación y digitalización

Archivo - El director general de Red.es, Jesús Herrero, durante una jornada tecnológica de Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Red.es, la entidad que gestiona los fondos para la digitalización del Gobierno de España, Jesús Herrero, inaugura este jueves 2 de octubre, a las 10.00 horas, la cuarta edición del encuentro empresarial de CEOE-CEPYME Cantabria sobre innovación y digitalización C-MEET.

Escenario Santander acoge dos jornadas, durante el jueves y el viernes, con una programación de 20 horas de actividades que tienen a Eslovenia como país invitado, según ha informado la patronal. Además, participarán siete ponencias con empresas como Amazon Web Services, Barcelona Supercomputing Center, Shein, Prodigioso Volcán y Fortinet.

Durante la inauguración, también intervendrán el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, y el presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde.

C-Meet es la "cita ineludible para la pujante comunidad tecnológica de Cantabria", que este año tiene el "propósito de estimular la transformación digital del tejido empresarial y fortalecer el vínculo entre profesionales y empresas", según ha explicado CEOE.

Los organizadores esperan más de medio millar de inscritos en este foro transversal y abierto a cualquier empresa, con independencia de su tamaño o sector. Este lugar de encuentro pretende ofrecer soluciones de innovación y digitalización a los participantes que les permitan ser más competitivos y sostenibles.

Asimismo, se expondrán casos de éxito de empresas TIC de Cantabria, una mesa redonda sobre marca territorio, una demo para Startup, tres actuaciones musicales (Casapalma, Escuela de Calor y El Enfermo Imaginario) y una comida popular.

CAPTACIÓN DE UNIVERSITARIOS

Por primera vez, C-Meet realizará campañas de captación dirigidas expresamente a la comunidad universitaria y trabajará con estudiantes de los últimos cursos de grados técnicos, alumnado de posgrado, masterandos, profesorado y diversos agentes universitarios vinculados con la innovación y la digitalización.

Con esta decisión, C-Meet refuerza su papel como espacio de conexión, en donde el talento emergente podrá aprender directamente de la experiencia de líderes empresariales y tecnológicos de referencia nacional e internacional.

Los universitarios que asistan a C-Meet no solo tendrán acceso a contenidos de alto valor, sino que también encontrarán un entorno idóneo para iniciar contactos profesionales y conocer de primera mano los retos a los que se enfrentan las empresas en sus procesos de transformación digital.

PONENTES PROFESIONALES

C-Meet 2025 ha dado un paso adelante con la incorporación de ponentes de referencia en el ámbito profesional que aporten un atractivo adicional al encuentro. El programa se enriquece con dos protagonistas ampliamente reconocidos por la comunidad tecnológica como Carlos Santana y Mónica Quintana, dos figuras que simbolizan la pluralidad de enfoques que C-Meet quiere ofrecer.

La presencia de ambos ponentes aporta la posibilidad de acercar las tendencias tecnológicas de vanguardia de manera comprensible y aplicable y muestra cómo la innovación también implica personas, liderazgo y gestión del cambio.

ESTRATEGIA FUN & TECH

C-Meet se inspira en los grandes congresos sectoriales de Europa mediante la combinación de contenidos de calidad con un ambiente distendido y cercano es una de las señas de identidad del evento.

La ambientación de Escenario Santander, como si fuera un festival de música, dispondrá el mobiliario para favorecer el networking. Además, el carácter abierto de los asistentes ha convertido C-Meet en un caso paradigmático del denominado 'Fun & Tech'.

En la presente edición, se potenciará esta filosofía mediante la colaboración de productores locales, como Siderit, Dougalls, El Dromedario o Vallucas, y la presencia de Coca Cola y una serie de actividades dirigidas a fomentar la conexión profesional entre todos los asistentes.

Para facilitar la asistencia, el jueves se organizará una comida abierta, cercana e informal para continuar el networking profesional de forma relajada.

GREEN VALLEY CANTABRIA

C-Meet 2025 será el primer gran evento que se celebre bajo el paraguas de la marca territorio Green Valley Cantabria Tech, un sello que representa al conjunto de empresas, asociaciones, entidades y profesionales que forman el ecosistema cántabro de innovación y tecnología.

Esta vinculación supone un salto para C-Meet, que refuerza su papel como foro de referencia en la región y altavoz principal de una estrategia común para proyectar el sector TIC de Cantabria en el ámbito nacional e internacional.

Green Valley Cantabria Tech nació para crear comunidad, dinamizar la colaboración entre empresas e instituciones, fomentar la llegada de inversión y visibilizar las capacidades tecnológicas de la región.

C-Meet comparte este espíritu y, después de tres ediciones, se ha consolidado como el espacio en el que todos esos objetivos se materializan en forma de conexiones, casos de éxito y alianzas estratégicas.

Como evento principal de Green Valley Cantabria Tech, la presente edición de C-Meet contará con una mesa redonda en la que participarán representantes de otros territorios que ya han recorrido este camino y que podrán ofrecer claves sobre los pasos a seguir para que Green Valley continúe creciendo.