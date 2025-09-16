La discoteca de Nueva Montaña abrirá el día 26 con un aforo máximo de mil personas

Cartel del concierto de apertura de la Sala Kaya de Santander, a cargo de Recycled J - SALA KAYA

Los responsables de la Sala Kaya garantizan "el respeto al entorno y a los vecinos"

SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La discoteca de Nueva Montaña, denominada Sala Kaya, abrirá sus puertas el viernes 26 de septiembre con un aforo máximo de mil personas (700 sentadas) y una "programación estable orientada a todos los públicos".

Según se informa en la página web, cuenta con una superficie de 3.600 metros cuadrados distribuida en tres plantas y dispone de 14 palcos VIP.

La presentación de la discoteca y de la programación de conciertos de estos primeros meses de andadura ha sido presentada este martes en la Fábrica de Creación por parte del responsable de la sala, Diego Álvarez, y ha contado, entre otros, con la asistencia de la concejala de Cultura, Noemí Méndez.

Álvarez ha asegurado que Kaya es una sala "polivalente que llega a Santander para fomentar la cultura a todos los niveles", y ha garantizado "que se trabajará desde el respeto al entorno y a los vecinos", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, ha avanzado que los responsables de la sala preparan convenios de colaboración para facilitar el aparcamiento en la zona, así como autobuses lanzadera.

Por su parte, Méndez ha agradecido a los promotores su "apuesta por Santander, que va a permitir dotar de un espacio cultural nuevo a la ciudad".

La edil ha indicado que Kaya es una "sala comparable a Escenario Santander, cercana al barrio y pensada para conciertos y encuentros con artistas", y que se define como "un equipamiento cultural con criterios de accesibilidad, convivencia y dinamización económica".

En este sentido, ha destacado la venta anticipada y el aforo limitado para planificar la asistencia; la coordinación con servicios municipales para garantizar la movilidad y la convivencia con el vecindario, y la programación variada, pensada para públicos jóvenes, familiares y adultos de distintas generaciones.

Asimismo, ha puesto en valor la aportación económica y social de la sala, que generará empleo en producción, seguridad, hostelería y servicios auxiliares.

"Este proyecto quiere que un mismo escenario emocione a públicos de e edades y gustos distintos. Un fin de semana podrá sonar la nostalgia pop y, al siguiente, el pulso del rap o el reguetón. Con equilibrio y colaboración, consolidaremos un espacio que amplía la oferta cultural y que cada semana dará una razón más para disfrutar y compartir", ha señalado la edil.

PROGRAMACIÓN

El concierto de apertura el día 26 correrá a cargo del rapero Recycled J y al día siguiente, el sábado 27, habrá un concierto gratuito de Café Quijano.

A continuación, pasarán por esta sala el artista de reguetón Lucho RK (3 de octubre); Maldina Nerea (4 de octubre); Omar Montes (10 de octubre); DJ Nano y Brian Cross (17 de octubre); Juan Magán (24 de octubre), y el 25 la Orquesta Mondragón y Rock con Ñ (Pop-Rock).

En noviembre actuará el rapero Juancho Marqués (7 de noviembre), Yung Beef (8 de noviembre); Despistaos (14 de noviembre), y el 15 actuarán Modestia Aparte, Un Pingüino en mi Ascensor e Inhumanos.

El día 22 le llegará el turno al rock de Los de Marras, el 28 será el turno de Bombai y el 29 el de Disobey.

En diciembre actuará el cantante de flamenco Paco Candela (5); Beret (6) y Zetazén (19).

Para este primer trimestre, el calendario incluye además un evento que pondrá el foco en el talento local, con el objetivo de promocionar a los artistas y bandas de la ciudad. Los detalles se darán a conocer próximamente.