La búsqueda de la desaparecida en Tina Mayor se centra en el mar y el mando pasa a Salvamento Marítimo

Imagen de la búsqueda de la mujer desaparecida en Tina Mayor - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de la mujer de 43 años desaparecida el pasado dominago en el entorno de Tina Mayor, en la localidad cántabra de Pechón (Val de San Vicente), se centrará en el mar y pasa a depender de Salvamento Marítimo.

La decisión de reestructurar el operativo y transferir el mando a Salvamento Marítimo --hasta ahora lo coordinaba el Gobierno de Cantabria-- se ha adoptado para centrar el dispositivo de localización en el mar, tras dos días de intensa búsqueda de la mujer desaparecida en el entorno de Tina Mayor sin resultados.

El martes los equipos destacados en el lugar, coordinados por técnicos de rescate del Gobierno de Cantabria, barrieron la ría en bajamar desde Molleda, rastreado meandros y examinado pozos con buzos.

Y desde el aire los helicópteros de Salvamento Marítimo, el Gobierno de Cantabria y la Guardia Civil, y drones de las dos últimas entidades, realizaron amplias batidas en la zona, complementadas por los trabajos llevados a cabo por la zona costera por Inspección Pesquera desde Prellezo a Pechón.

Peinada la ría y la línea de costa sin obtener resultados se decidió desactivar el Puesto de Mando Avanzado (PMA), centrándose a partir de ahora las labores de localización en el mar.

La Guardia Civil mantendrá, entre otros medios, a los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) y un equipo cinológico en la zona unos días más.

La mujer desapareció el domingo y la Guardia Civil activó esa misma noche el dispositivo de búsqueda realizando batidas con medios propios por tierra y mar.

Pasadas las 21.30 horas dio avisó al Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, momento en el que los efectivos del rescate comenzaron a diseñar el operativo y la movilización de medios, que se puso en marcha a las 8.00 horas del lunes.