El dispositivo para evitar el 'macrobotellón' en la playa de El Puntal comenzará hoy a las 15.30 horas

Archivo - Embarcadero playa del Puntal en Somo (Cantabria) - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo para evitar el 'macrobotellón' en la playa de El Puntal, que estará en vigor este viernes y sábado, comenzará hoy a las 15.30 horas.

Así lo ha avanzado, en declaraciones a los periodistas, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha explicado que esa es la hora a la que se prevé que la gente acuda a la playa, por lo ocurrido en años anteriores.

Casares ha recordado que el sábado pasado ya se estableció un dispositivo para evitar el 'macrobotellón' en ese arenal, aunque "en líneas generales no hubo una afluencia masiva".

"Disuadimos a bastantes grupos sueltos de chavales de llevar bebidas alcohólicas en las lanchas, aunque es cierto que pudo haber personas que las llevaran de forma camuflada", ha matizado.

Y ha informado de que en el dispositivo de la semana pasada no hubo propuestas de sanción, ya que ha indicado que el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar "no ha llegado a tiempo de tener la ordenanza que prohíbe expresamente el consumo de alcohol en la playa". Aunque sí que se puede multar por algún problema de seguridad ciudadana, el sábado no hubo.

Por ello, el delegado ha asegurado que hoy y mañana se intensificará el trabajo con una nueva medida, que es la presencia de agentes de seguridad ciudadana y del servicio marítimo de la Guardia Civil a bordo de las lanchas.

MEDIDAS Y CONTROLES

Por otro lado, Casares ha explicado que las tres empresas que operan con lanchas en la Bahía de Santander (Los Reginas, Tricio y Alsa) prohibirán embarcar con bebidas alcohólicas a las lanchas este viernes y el sábado, y contarán con auxilio policial para evitar que esta restricción genere problemas de seguridad ciudadana en el muelle de Santander desde el que parten las embarcaciones.

Por otro lado, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cantabria estará presente con sus embarcaciones tanto en el muelle de Santander como en la zona habitual de fondeo de El Puntal.

Y la Guardia Civil intervendrá también en el dispositivo con el helicóptero y drones, efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y también de Seguridad Ciudadana.

En aras de garantizar la seguridad marítima, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil realizará los pertinentes controles de alcoholemia, aforos, titulación o seguros, entre otros.

Asimismo, se reforzarán los controles de alcoholemia por parte del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en la zona de Somo.

Finalmente, Casares ha apelado a la responsabilidad para evitar que se produzcan las imágenes "tan bochornosas" que se vieron el año pasado y se respete un espacio natural "de tanto valor para Cantabria".