El divulgador Jesús Saiz Lanza ofrece una charla-taller sobre sordoceguera en la Biblioteca de Camargo

CAMARGO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Municipal de Camargo acogerá el próximo viernes, día 13 de marzo, una charla-taller sobre sordoceguera impartida por Jesús Saiz Lanza, vecino del municipio y formador en sensibilización sobre discapacidad sensorial, conocido en redes sociales como @viajandoalladooscuro.

La cita, organizada por la Concejalía de Educación de Camargo en colaboración con la Biblioteca Municipal, tendrá lugar a partir de las 19.00 horas y está abierta a todos los públicos.

Durante la sesión, Saiz Lanza, con sordoceguera causada por retinosis pigmentaria y síndrome de Usher, acercará a los asistentes a la realidad de la baja visión, la ceguera y la sordoceguera a través de explicaciones y ejercicios prácticos que permitirán comprender mejor cómo se desenvuelven las personas con estas discapacidades en situaciones cotidianas, ha informado el Ayuntamiento.

Entre otros aspectos, el taller abordará el significado de los distintos tipos de bastones utilizados por las personas con discapacidad visual, la forma correcta de ofrecer ayuda y las situaciones habituales que se producen al cruzar la calle, manejar dinero o desenvolverse en espacios públicos.

La iniciativa tiene un componente educativo y de sensibilización social, ya que pretende fomentar la empatía y mejorar el conocimiento ciudadano sobre las barreras y dificultades que afrontan las personas con discapacidad sensorial.

El divulgador Jesús Saiz Lanza fue reconocido el pasado año con el Premio Valores Cívicos concedido por el alumnado de los institutos del municipio durante el acto institucional del Día de la Constitución, en reconocimiento a su labor de concienciación.

En los últimos años, Saiz Laza ha impartido numerosos talleres y charlas en centros educativos, con el objetivo de acercar a la sociedad la realidad de la sordoceguera, así como de promover entornos más inclusivos.