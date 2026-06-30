El divulgador José Ramos Vivas: "Hacen falta más científicos influencers para frenar el mensaje de los negacionistas"

El divulgador José Ramos Vivas - UC

SUANCES, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El divulgador y profesor de Microbiología José Ramos Vivas tratará de desmontar bulos en torno al Covid y el cambio climático en la conferencia 'El destructor de negacionistas', que impartirá este jueves, 2 de julio, en El Torco (Suances), enmarcada en las actividades culturales de la programación de verano de la Universidad de Cantabria en esta sede, con acceso libre y gratuito.

Autor del libro homónimo 'El destructor de negacionistas', Vivas defiende la necesidad de que "haya más científicos influencers" para combatir los mensajes de los negacionistas. "Hay alguno, pero debería haber más que se animaran a hacer divulgación científica porque hacen falta", reivindica.

"El problema es que muchos están ocupados trabajando en los laboratorios y creen que no tienen tiempo, pero todo se puede compatibilizar porque son muy necesarios", insiste, a la vez que, en este ámbito, propone seguir las cuentas de Ignacio López Goñi (@microbioblog) o José Miguel Mulet (@jmmulet).

Para Ramos Vivas el exceso de información de la sociedad actual "es lo peor" porque "la población no sabe dónde encontrar las fuentes correctas de información".

Una confusión que aprovechan los negacionistas y conspiranoicos para difundir sus ideas, "la mayoría de las veces con ánimo de lucro, para venderte algo", dice.

Un movimiento negacionista que existe desde hace siglos -como el terraplanismo- pero que resurgió durante la pandemia. "Fue el punto de inflexión y va en aumento", advierte el profesor.

"Muchas veces recuperan viejas ideas en temas sobre nutrición, antivacunas, medicinas alternativas, pseudociencias, con fines económicos para venderte algo, un producto, un curso, una mentoría o una terapia", explica.

Frente a todas estas ideas "sin sentido" que bien tienen ánimo de lucro o buscan llamar la atención en redes sociales para aprovechar el algoritmo, este divulgador científico propondrá en su conferencia que los asistentes se cuestionen sus propios conocimientos.

"Haré que piensen si realmente lo que sabemos sobre algunos temas es correcto y les enseñaré a encontrar la información correcta entre tanta sobreinformación que hay en las redes sociales", avanza.

Para ello, pondrá ejemplos de dónde buscar la información "que no es ni entre los influencers de Instagram ni entre los políticos, sino entre los científicos de verdad que llevan años haciendo que la ciencia funcione, nos solucione problemas, nos salve vidas y nos haga la vida más fácil", concluye.