El Doctor Madrazo acoge este jueves un documental sobre la canción 'Now and Then' de The Beatles

SANTANDER, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural Doctor Madrazo acoge este jueves, a las 19:30 horas, la proyección de un documental sobre la historia de la canción de The Beatles 'Now and Then' a cargo de la asociación Beatles Soul Club.

El documental, de 23 minutos de duración, contiene los comentarios del productor Giles Martin --hijo de George Martin, mítico productor musical de los Beatles--, así como de Paul, George, Ringo y Sean Lennon.

'Now and Then' fue compuesta por John Lennon a finales de los 70, pero quedó incompleta. La grabación, en cinta magnetofónica, permaneció archivada durante décadas hasta que la tecnología digital consiguió limpiar el sonido lo suficiente como poder ser producida de forma satisfactoria.

Conocida como "la última canción de los Beatles", 'Now and Then' se publicó en noviembre de 2023 como un sencillo de doble cara, acompañando a su canción debut 'Love Me Do' de 1962.

Junto con el documental se ofrecerá el videoclip oficial de la canción, dirigido por Peter Jackson, emocionante, conmovedor y con sentido del humor.

A continuación, habrá un debate sobre lo que opinan los más puristas de la canción y de la tecnología aplicada a la música.

La entrada es libre hasta completar aforo.