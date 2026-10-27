El documental 'Cien años de Picayos', sobre la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves, se estrena este jueves

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Concha Espina (TMCE) de Torrelavega acogerá este jueves 29, a las 20.00 horas, el estreno del documental 'Cien años de Picayos', una producción dirigida por Fran Querol que recorre la historia de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos y que forma parte de los actos organizados para conmemorar el centenario de la primera fotografía de la agrupación, realizada en 1926 en la Plaza de Toros de Santander.

La proyección, de aproximadamente una hora y media de duración, está dirigida a todos los públicos y la entrada es gratuita, previa retirada de invitación, que puede obtenerse a través de los canales habituales del Teatro Municipal Concha Espina y también en la taquilla desde dos horas antes del comienzo de la proyección.

La concejal de Cultura, Esther Vélez; el director de la Agrupación Virgen de las Nieves de Tanos, José Luis Olarreaga; y el director del documental, Fran Querol, han presentado hoy esta producción audiovisual que reúne testimonios de diferentes generaciones, fotografías y grabaciones históricas, así como recreaciones de algunos de los momentos más significativos de la trayectoria de las danzas de Tanos.

Olarreaga ha explicado que la realización de este documental era uno de los proyectos que la agrupación consideraba imprescindibles dentro de la programación del centenario. "Cuando quisimos diseñar los actos para celebrar, ese fue uno de los que no podía faltar", ha afirmado.

Ha recordado que la fotografía tomada en 1926 en la Plaza de Toros de Santander "marcó para nosotros el inicio de una época" y ha destacado que el documental permitirá conocer la evolución de la agrupación a lo largo de diferentes generaciones, desde los integrantes que aparecen en aquella imagen hasta los niños que actualmente forman parte del grupo infantil.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de recopilación de testimonios, que permitirá conservar un importante archivo documental para el futuro. En este sentido, ha destacado que el verdadero protagonismo corresponde a quienes han formado parte de la agrupación durante estos cien años. "Ellos son los verdaderamente importantes, los que hacen el trabajo día a día en las muchas actuaciones que tenemos al cabo del año", ha manifestado.

UN SIGLO DE HISTORIA CONTADO POR SUS PROTAGONISTAS

El director del documental ha explicado que el proyecto es el resultado de un año de trabajo y que su principal objetivo ha sido "recuperar y conservar" la memoria de las personas que han formado parte de la agrupación.

Querol ha subrayado la relevancia de esta producción porque supone "documentar cien años de historia, ni más ni menos". Para su elaboración se han realizado 30 entrevistas a antiguos integrantes de la agrupación, entre ellos Milagros Revuelta Fernández, de 100 años; Gerardo Revuelta, fallecido recientemente a los 97 años; y Lorenzo Guerra, de 96 años. "Tenemos un archivo enorme que ahí quedará para la historia", ha destacado el director.

A estos testimonios se suma un importante fondo de fotografías y grabaciones aportado por José Luis y Carmen Olarreaga, que ha permitido incorporar imágenes históricas como grabaciones del NODO de 1947, la participación de la agrupación en el programa televisivo 'Gente Joven' o imágenes recientes de sus actuaciones en Times Square, en Nueva York.

Querol también ha avanzado algunos de los contenidos más destacados del documental, entre ellos la recreación histórica de la participación de las danzas de Tanos ante Carlos I en San Vicente de la Barquera, en 1517. Según ha explicado, para recuperar este episodio se ha optado por una teatralización que recrea el regreso de los danzantes a Tanos, en lugar de recurrir únicamente a imágenes o ilustraciones. La secuencia ha contado con la participación de la actriz María Castillo y de integrantes de la agrupación, que han utilizado los trajes de época confeccionados en 2017. Entre los participantes se encuentra también Lorenzo Guerra, de 96 años.

El director ha señalado que esta recreación aporta al documental una ambientación especial y permite acercar al espectador a uno de los episodios más antiguos de la historia de las danzas de Tanos.

Otro de los momentos que ha destacado Querol es el regreso de la agrupación a la Plaza de Toros de Santander, escenario de la fotografía de 1926 que ha dado origen a la conmemoración del centenario. Cien años después, los integrantes de la agrupación han vuelto a bailar los picayos en ese mismo lugar y han reproducido aquella imagen histórica. El documental recoge este momento mediante imágenes aéreas grabadas con dron que el director ha calificado de "impresionantes".

Asimismo, Querol ha explicado que la producción incluye referencias a otros actos organizados durante este año con motivo del centenario, como la carroza y la suelta de palomas, además de incorporar la canción 'Con los pies en esta tierra', compuesta por Nando Agüeros especialmente para esta celebración.

Querol ha concluido expresando su deseo de que este trabajo no solo tenga una buena acogida en su estreno, sino que permanezca como un documento de referencia para las futuras generaciones.

Por su parte, Olarreaga ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Torrelavega, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria y de todas las personas que han colaborado en la realización del documental y en las diferentes actividades del centenario.