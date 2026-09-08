El documental 'Etxeandia Mastodophoniko' clausurará el día 17 el X Festival de Cine de Santander

Asier Etxeandia en el documental 'Etxeandia Mastodophoniko'. - FESTIVAL CINE SANTANDER

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estreno del documental 'Etxeandia Mastodophoniko', producido por La Caña Sisters y dirigido por Alfonso Cortés-Cavanillas, clausurará el próximo 17 de septiembre la décima edición del Festival de Cine de Santander, con un pase especial en el Centro Botín, a las 20.30 horas, que contará con la presencia del actor Asier Etxeandia.

En la cuenta atrás hacia el último concierto del grupo Mastodonte, el intérprete Asier Etxeandia convierte la creación de 'Mastodophoniko' en "un viaje hacia el corazón de su propia vocación", ha indicado el Festival en nota de prensa.

Junto a una orquesta sinfónica y más de cien intérpretes sobre el escenario del Palacio Euskalduna, el artista se enfrenta al "vértigo" de crear mientras se cuestiona qué significa ser artista en la actualidad.

El documental presenta los momentos de tensión, de humor y de trabajo del artista a lo largo de cinco intensos días de ensayos y decisiones.

Frente a una industria que exige velocidad y certezas, Asier reivindica el arte como "un acto de libertad, de riesgo y de transformación".

Al frente de la dirección se encuentra Alfonso Cortés-Cavanillas, director y realizador con más de 25 años de trayectoria en cine, documentales y televisión.

Entre sus trabajos destacan 'Los días no vividos', 'Sordo' protagonizada por Asier Etxeandia y reconocida con el Premio Feroz en 2019; 'Ego', premiada en el Brooklyn Horror Film Festival; 'Lobo' y 'El Molino', reconocidos en el Festival de Cine de Santander.

En 2024 culminó 'Luna', su sexto largometraje, presentado en el Festival de Sitges, y actualmente trabaja en 'El Alcalde', su séptimo largometraje, protagonizado por Urko Olazabal, Ruth Díaz, Manuel Morón y el propio Etxeandia.