Domingo González-Lamuño y José Luis Hernández, nuevos catedráticos de la UC - UC

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria ha celebrado este miércoles la toma de posesión de Domingo González-Lamuño y José Luis Hernández como nuevos catedráticos de la Facultad de Medicina, en un acto en el que también han sido investidos como nuevos profesores titulares Emilio Rodrigo Calabia y José Luis Fernández Torre.

La rectora de la UC, Conchi López, ha presidido el evento, que ha tenido lugar esta mañana en la sala Juan Jordá del Pabellón de Gobierno de la institución, con la participación del secretario general, Julio Álvarez, ha informado la UC.

González-Lamuño, nombrado catedrático de Pediatría (Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas), desarrolla su actividad asistencial en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, con dedicación a la nefrología infantil, la genética clínica, las enfermedades raras y los errores innatos del metabolismo. Además su trayectoria profesional ha integrado esta actividad con la docencia y la investigación para mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades pediátricas complejas.

Con una trayectoria universitaria de casi tres décadas, cuenta con 30 años de investigación y 25 de docencia reconocidos. Es autor de más de 125 publicaciones científicas indexadas, con más de 3.200 citas, ha dirigido 19 tesis doctorales y ha liderado numerosos proyectos nacionales e internacionales en los ámbitos de la genética clínica, el cribado neonatal, la medicina genómica y las enfermedades raras.

Asimismo, ha completado estancias en centros de referencia como el Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM) de Barcelona, la Johns Hopkins University de Baltimore (Estados Unidos) y el Hôpital Necker-Enfants Malades de París (Francia).

Desde 2021 dirige el Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas de la UC. Ha presidido las principales sociedades científicas españolas dedicadas a los errores innatos del metabolismo y es académico y secretario general de la Real Academia de Medicina de Cantabria.

Por su parte, Hernández es jefe del Servicio de Medicina Interna del HUMV y responsable de la Unidad de Lípidos y Riesgo Vascular. Además, es licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca, doctor en Medicina por la UC y diploma de Especialización en Metodología de Investigación por la Escuela Nacional de Sanidad e Instituto de Salud Carlos III.

Es instructor en Simulación Clínica por el Institute for Medical Simulation de Harvard y el Hospital Virtual Valdecilla. En la actualidad, es el subdirector del Departamento de Medicina y Psiquiatría de la UC.

Asimismo, es investigador del Grupo de Inmunopatología del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) y sus líneas de investigación principales son la epidemiología y la genética de las enfermedades metabólicas óseas y el riesgo vascular en las enfermedades sistémicas e inflamatorias crónicas.

Ha participado en numerosos proyectos de investigación competitivos y dirigido 14 tesis doctorales y 18 trabajos de fin de grado. Es autor de más de 300 publicaciones en revistas de impacto, 30 capítulos de libro y más de 400 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales.

Por otro lado, Calabia ha tomado posesión como profesor titular la especialidad de Nefrología. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid desde 1990 y doctor por la UC desde 2010. En la actualidad es jefe de sección de Nefrología en el HUMV de Santander y profesor asociado de la UC.

Y Fernández es nuevo profesor titular de la especialidad de Neurofisiología Clínica. Es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía (sobresaliente cum laudem) por la UC, máster en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios en la UC. También es jefe de servicio de Neurofisiología Clínica en el HUMV desde 2015 y responsable del grupo de investigación de Neurofisiología en Epilepsia y Neurointensivos del IDIVAL desde 2009.