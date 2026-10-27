'Don Juan de Noviembre' celebra su 22 edición con la adaptación de Anabel Díez representada por El Tejo

Anabel Díez y Esther Vélez - AYUNTAMIENTO

TORRELAVEGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega celebrará este sábado, 31 de octubre, la 22ª edición de 'Don Juan de Noviembre', una cita consolidada en el calendario cultural de la ciudad que mantiene la tradición de representar el clásico de José Zorrilla con motivo de la festividad de Todos los Santos.

En esta ocasión, la compañía cántabra El Tejo Producciones pondrá en escena una nueva adaptación dirigida por Anabel Díez, con dramaturgia de Carlos Troyano, que propone un recorrido por los momentos más significativos de la vida de Don Juan Tenorio a través de sus propios recuerdos.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, y la directora del espectáculo, Anabel Díez, han presentado este martes los detalles de esta nueva edición, que tendrá lugar a las doce de la noche en la Casa de los Escudos, en la calle Mártires, y tendrá una duración aproximada de 35 minutos. En caso de lluvia, se trasladará al interior del Teatro Municipal Concha Espina.

La directora del espectáculo ha explicado que la adaptación de Carlos Troyano parte de los últimos instantes de la vida de Don Juan, cuando se encuentra con un nuevo personaje, la Dama, que representa la muerte.

A partir de ese momento, el protagonista revive, a través de sus recuerdos, las escenas más conocidas de la obra de José Zorrilla, hasta llegar a su encuentro final con Doña Inés.

Díez ha señalado que esta versión mantiene los versos originales y recupera momentos tan emblemáticos como la escena de la taberna, el encuentro con Doña Inés, el duelo con Don Luis Mejía o la escena del diván.

Respecto al duelo de espadas, ha destacado que la coreografía ha sido diseñada por Quique Inchausti, al que ha definido como "uno de los grandes maestros de espadas de este país".

La directora también ha puesto en valor la incorporación de música en directo, a cargo de Luisa Bahillo, al violín, y Gema López, al chelo, con un repertorio que incluye composiciones de Bach y Mozart.

Según ha explicado, la selección musical se ha trabajado específicamente para acompañar las diferentes escenas y contribuir a "realzar todavía más los versos de Zorrilla, uniéndolos con los grandes maestros de la música".

En cuanto al reparto, Díez ha indicado que estará integrado por Andrés Gutiérrez Viaña, como Don Juan Tenorio; Eva Barón, como la Dama; Lucía de Lis, como Doña Inés; Borja Turrado, como Don Luis Mejía; y Belén Galzarza, como Brígida. Verónica Cobo se encargará de la ayudantía de dirección y regiduría.

MÁS QUE TEATRO

Por su parte, la edil ha destacado la consolidación de esta cita cultural, que cada año reúne al público en un espacio emblemático de la ciudad para disfrutar de una versión diferente de 'Don Juan Tenorio'. Se trata de un evento que "es identidad cultural de Torrelavega" y que "nunca deja a nadie indiferente".

Por otro lado, Vélez ha señalado que 'Don Juan de Noviembre' es una celebración que va más allá de la representación teatral y que mantiene algunas de las tradiciones que han acompañado a esta cita cultural durante sus 22 ediciones.

En este sentido, ha señalado que, una vez finalizada la obra, los asistentes podrán participar en la tradicional procesión hasta el retablillo de Don Juan y Doña Inés, instalado en el vestíbulo del Teatro Municipal Concha Espina, donde podrán formular sus deseos de amor.

Posteriormente, se ofrecerán las habituales galletas artesanas con forma de corazón elaboradas por la Confitería Santos, a las que este año se sumará como novedad una taza de chocolate caliente. También se contará con el tradicional fotocall castellano de Don Juan y Doña Inés.