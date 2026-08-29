Dos coches colisionan en la A-8 a la altura de Laredo y se salda sin heridos

Colisión de dos vehículos en la A-8 - 112 CANTABRIA

SANTANDER 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos vehículos han colisionado en la tarde-noche de este viernes en el punto kilométrico 172 de la autovía A-8, a la altura de Laredo, sentido Vizcaya. Los ocupantes de ambos coches no han requerido de asistencia sanitaria.

Bomberos del Gobierno de Cantabria acudieron a atender el siniestro. En su intervención, desconectaron las baterías de los dos turismos y los apartaron al arcén, ha informado el Servicio de Emergencias 112 en su red social 'X'.