Dos conductores heridos tras colisionar una furgoneta y un vehículo de mantenimiento en el túnel de Somaconcha

Imagen del vehículo de mantenimiento de carreteras tras el accidente - 112 CANTABRIA

SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los conductores de una furgoneta y un vehículo de mantenimiento de carreteras han resultado heridos leves este jueves tras sufrir una colisión frontolateral en la autovía A-67 a su paso por el túnel de Somaconcha.

Las dos víctimas de este accidente de tráfico han sido trasladadas en ambulancia al hospital para ser valorados por personal facultativo.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado hasta el lugar a los servicios sanitarios del 061 y a los Bomberos del Ejecutivo regional, que se han encargado de asegurar la zona.