Dos detenidos por la decapitación de dos perros que utilizaron para amenazar

Perros decapitados - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación HEADDOG, ha detenido a dos hombres, de 64 y 18 años, como presuntos autores de la decapitación de dos perros, cuyos cadáveres fueron localizados en los municipios cántabros de Corvera de Toranzo --de donde procedían-- y Santander, que utilizaron para amenazar.

El pasado mes de abril, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil inició una investigación a raíz del hallazgo del cuerpo decapitado de un perro y, muy próxima, la cabeza de otro distinto, en Corvera de Toranzo.

En las mismas fechas se averiguó que en Santander se había encontrado, en el interior de una furgoneta a la que habían roto el cristal, el cuerpo de un perro sin la cabeza, y en Corvera de Toranzo, la cabeza de otro en el interior de una bolsa, colgada de una portilla que daba acceso a una finca particular, cuyo propietario había recibido amenazas.

La investigación determinó que lo sucedido a los perros, cuya sustracción había sido denunciada en redes sociales, estaba relacionada con las amenazas del propietario de la finca donde apareció una cabeza.

Los guardias lograron determinar el vehículo que se había utilizado para trasladar los restos de los animales e identificaron a los presuntos autores de los hechos.

A finales de noviembre, efectivos del SEPRONA localizaron y detuvieron a los dos hombres como presuntos autores de maltrato animal con resultado de muerte, un delito continuado de amenazas y un delito de daños.