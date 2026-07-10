Dos detenidos en Santander por robar 25 sobres de jamón y prendas de ropa

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este jueves a dos hombres de 53 y 32 años como presuntos autores del robo de 25 sobres de jamón y prendas de ropa de un establecimiento comercial.

Sobre las 18.55 horas, cuando patrullaban en moto por la calle San Fernando, los agentes vieron a la dependienta de comercio que salía corriendo detrás de dos hombres, a los que interceptaron e identificaron como presuntos autores del hurto de citado.