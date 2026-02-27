Dos detenidos en una tarde en Santander por menudeo de droga

Comisaría de la Policía Nacional en La Albericia, en Santander - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles por la tarde, en dos puntos distintos de Santander, a dos hombres dedicados, presuntamente, a la venta al menudeo de droga. Uno de ellos intentó huir zigzagueando entre los coches hasta que los agentes le dieron alcance.

A éste se le incautaron casi 200 gramos de hachís y al otro 11 de speed. Tras ser detenidos y puestos a disposición judicial, se decretó su puesta en libertad, ha informado en un comunicado la Policía Nacional.

La primera intervención tuvo lugar al comienzo de la tarde en el centro de Santander después de que varios ciudadanos llamaran al 091 para alertar de que había un hombre que se acercaba a los viandantes y que podría estar ofreciendo sustancia estupefaciente.

Tras desplazarse al lugar, los agentes localizaron a un hombre "en actitud de espera" y que coincidía plenamente con la descripción facilitada por los testigos.

Al percatarse de la presencia de los policías, el sospechoso salió huyendo, llegando a zigzaguear entre vehículos al cruzar la calle, "generando una situación de grave riesgo tanto para su propia integridad como para los conductores que circulaban por la vía".

Finalmente, uno de los agentes consiguió darle alcance e interceptarlo. Durante el cacheo, los agentes localizaron ocultos entre sus ropas dos trozos de hachís, con un peso aproximado de 199 gramos, tras lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

SEGUNDO DETENIDO

La otra intervención policial tuvo lugar al final de la tarde en El Sardinero. Allí, mientras los agentes hacían labores para prevenir la venta y el consumo de estupefacientes, observaron a un hombre andando por una zona ajardinada, "que cambiaba constantemente de rumbo, en actitud vigilante y aparente actitud nerviosa".

Ante esta conducta, los agentes se aproximaron para identificarle y le cachearon. En su mochila, encontraron un envoltorio con una sustancia pulverulenta que, según manifestó el propio implicado, era speed, con un peso aproximado de 11 gramos. Asimismo, portaba 555 euros en billetes fraccionados.

PLAN Y CORREO ELECTRÓNICO

Las dos intervenciones se enmarcan en el Plan Operativo de Respuesta Policial contra el Tráfico Minorista de Sustancias Estupefacientes.

La Policía Nacional dispone de un correo electrónico: antidroga@policia.es, para hacer las denuncias sobre tráfico de drogas, garantizando siempre el anonimato, seguridad y máxima confidencialidad con los informantes.