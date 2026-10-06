Dos heridos leves en la colisión entre dos turismo en la A-8 en Cabezón de la Sal - 112 CANTABRIA

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas de carácter leve como consecuencia de la colisión que se ha producido este martes entre dos turismos en la autovía A-8, a la altura del municipio de Cabezón de la Sal.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112 de Cantabria, uno de los heridos, ocupante del vehículo, tuvo que ser extraído por los bomberos del Gobierno de la parte trasera del coche.

Ambos fueron atendidos por ambulancias del 061 y trasladados al Hospital Sierrllana de Torrelavega.

El 112 también ha movilizado para atender el suceso, que se ha producido en el kilómetro 244, a la Guardia Civil y el Servicio de Carreteras.