Dos heridos leves en la colisión de dos vehículos con vuelco en Bárcena de Cicero

Dos heridos leves en la colisión de dos vehículos en Bárcena de Cicero - 112 CANTABRIA

SANTANDER 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves como consecuencia de la colisión de dos vehículos en la carretera nacional N-634, en el municipio de Bárcena de Cicero.

El accidente, en el que ha volcado una furgoneta, se ha producido en el kilómetro 179,8 de la citada carretera.

Los dos heridos han sido atendidos y trasladados por personal del servicio de urgencias sanitarias 061 al Hospital de Laredo.

Los bomberos del Gobierno de Cantabria voltearon la furgoneta para retirarla de la vía.

La intervención ha contado también con asistencia de la Guardia Civil y el servicio de Carreteras, según información de Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno regional.