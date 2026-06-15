Dos heridos leves al colisionar dos vehículos y volcar uno de ellos en la N-634 en Bárcena de Cicero

Accidente tráfico en N-634 en Bárcena de Cicero - 112

SANTANDER 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves esta tarde al colisionar dos vehículos y volcar uno de ellos en la carretera nacional N-634 en Bárcena de Cicero.

El accidente se ha producido en el punto kilométrico 179,8 y las víctimas han sido trasladadas por el 061 al Hospital de Laredo, informa el 112 en la red social X.

Bomberos de Cantabria han volteado la furgoneta para retirarla de la vía y en el lugar se han personado también agentes de la Guardia Civil y personal de Carreteras.