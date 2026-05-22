Dos heridos leves tras salirse un turismo de la vía en la A-8, en Cabezón de la Sal

Un turismo se sale de la vía en la A-8. - 112

SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves este viernes tras la salida de un turismo de la vía en la autovía A-8, a la altura de Cabezón de la Sal.

El accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 250,4 de la A-8 y los heridos han salido del vehículo por sus propios medios, ha informado el Centro de Emergencias 112 en su cuenta de X.

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria han atendido a los heridos hasta la llegada de la ambulancia, han revisado el turismo y han colaborado con el Servicio de Carreteras en la limpieza de la vía.

Hasta el lugar también se han trasladado efectivos de la Guardia Civil.