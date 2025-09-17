Dos heridos tras salirse de la vía y volcar con un quad en Rionansa

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas tras salirse de la vía y volcar con un quad en el kilómetro 3,7 de la carretera autonómica CA-860, en Rionansa.

Efectivos del 061 atendieron a los afectados y, ayudados por los bomberos del Gobierno de Cantabria, les trasladaron a sendas ambulancias para transportarles al Hospital Marqués de Valdecilla.

El Centro de Emergencias movilizó también a la Guardia Civil y el Servicio de Carreteras, ha informado el 112 en su cuenta de X (antes Twitter).