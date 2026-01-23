Dos mujeres heridas tras salirse su coche de la vía en la carretera de Villacarriedo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas esta madrugada tras salirse de la vía el coche en el que circulaban por la carretera autonómica CA-142, en Villacarriedo.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, las mujeres están heridas leves, a la espera de reconcimiento hospitalario.

La salida de la vía se ha producido en el kilómetro 24,8, a donde se ha desplazado para atenderlas una ambulancia, que las ha trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El 112 ha movilizado también a la Guardia Civil, al Servicio de Carreteras y a los Bomberos del Gobierno regional.

Estos últimos han asistido a las víctimas, han ineterizado el turismo y colaborado en la limpieza de la vía y la retirada del coche.