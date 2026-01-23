Dos mujeres heridas tras salirse su coche de la vía en la carretera de Villacarriedo

Dos mujeres heridas tras salirse su coche de la vía en la carretera de Villacarriedo
Dos mujeres heridas tras salirse su coche de la vía en la carretera de Villacarriedo - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 23 enero 2026 9:59
Seguir en

SANTANDER 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas esta madrugada tras salirse de la vía el coche en el que circulaban por la carretera autonómica CA-142, en Villacarriedo.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, las mujeres están heridas leves, a la espera de reconcimiento hospitalario.

La salida de la vía se ha producido en el kilómetro 24,8, a donde se ha desplazado para atenderlas una ambulancia, que las ha trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El 112 ha movilizado también a la Guardia Civil, al Servicio de Carreteras y a los Bomberos del Gobierno regional.

Estos últimos han asistido a las víctimas, han ineterizado el turismo y colaborado en la limpieza de la vía y la retirada del coche.

Contador

Contenido patrocinado