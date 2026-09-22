Ecologistas reclama la rehabilitación urgente de la torre de San Telmo

Archivo - Torre de San Telmo - AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL MAR - Archivo

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción Cantabria (EAC) ha reclamado la rehabilitación urgente de la torre de San Telmo, situada en los acantilados que separan la playa de El Sable en la ensenada de Santa Justa, entre Suances y Santillana del Mar.

Esta torre medieval con funciones de faro, torre de vigilancia o atalaya ballenera "es un icónico monumento costero en proceso acelerado de desaparición", ha denunciado EAC, que ha lamentado que "además de los estragos del tiempo, sufre la pasividad de las administraciones".

El torreón es de propiedad particular y tiene la protección de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y de la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria. Está situado en la zona superior de la ermita de Santa Justa, declarada Bien de Interés Local en 2010, construido sobre el anticlinal que cobija a la ermita, en un punto geológico singular.

En marzo de 2020 la asociación Hispania Nostra incluyó la torre en la Lista Roja del Patrimonio que recoge 35 conjuntos del patrimonio cántabro que están abocados a su desaparición si no se actúa sobre ellos de forma inmediata.

En este sentido, EAC ha indicado que existe un anteproyecto de restauración y consolidación firmado por los arqueólogos Lino Mantecón y Javier Marcos, junto a las restauradoras Gloria Martínez y Belén Miguel, desde el año 2021, encargado por el Ayuntamiento de Santillana del Mar, con todos los detalles técnicos para la rehabilitación de la estructura.

Ecologistas en Acción ha venido reclamando su urgente rehabilitación a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico en noviembre de 2023, pidió la incoación de expediente de Bien de Interés en diciembre de 2023, y demandó una respuesta de las anteriores notificaciones en mayo de este año. Al no recibir respuesta contactó con la Dirección General en agosto por vía telefónica y "se nos informó que el expediente solicitado hace tres años aún no se había iniciado".

Ante esta situación y después de reuniones del Grupo Alcea, Hispania Nostra, Costa Quebrada y Ecologistas en Acción con la directora general de Cultura y Patrimonio Histórico, Eva Guillermina Fernández, y con la Alcaldía de Santillana del Mar, el colectivo considera perentorio que la Consejería de Cultura, en coordinación con el Ayuntamiento de Santillana, "impulse de forma muy urgente los procedimientos que hagan posible la restauración y conservación del torreón de San Telmo, con la señalización y recuperación del espacio, la dotación de paneles informativos para conocimiento de los visitantes que se acerquen al lugar, garantizando su seguridad y la pervivencia de este excepcional testigo de nuestra historia".

"En este momento el lugar permanece abierto a los miles de visitantes que este verano lo han visitado y es providencial que las piedras que están a punto de caer de la estructura no hayan causado ningún accidente", ha subrayado.

En este sentido ha advertido que "el estado el torreón no admite más esperas y es lamentable que los responsables del patrimonio regional no consideren la urgencia de su rehabilitación, como símbolo insustituible y único de nuestro pasado, con independencia de la incoación del expediente para declarar la figura de protección que se considere".

"Podemos afirmar sin ninguna duda que, si no se toman medidas, seremos testigos en un plazo corto de tiempo, de un derrumbe catastrófico del torreón, y entonces ¿quién se hará responsable?", ha cuestionado Ecologistas en Acción, que ha enfatizado que "Cantabria no puede perder otro monumento más de nuestro patrimonio histórico".