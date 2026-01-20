La economía de Cantabria crecerá un 2,3% en 2026, una décima menos que la media nacional, según BBVA Research

Archivo - Polígono de Tanos-Viérnoles - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

Prevé que en 2027 lo haga un 2,2%, dos décimas por encima del crecimiento previsto para España (2%)

MADRID/SANTANDER, 20 (EUROPA PRESS)

BBVA Research ha elevado una décima porcentual la previsión de crecimiento anual del Producto Interior Bruto (PIB) de Cantabria para este 2026, hasta el 2,3% por ciento, aún por debajo de la media nacional (2,4%), según se desprende del informe por comunidades autónomas publicado este martes.

Y para 2027, el servicio de estudios del BBVA prevé que Cantabria crezca un 2,2% en 2027, en este caso dos décimas por encima de la media del país (2%).

Según los datos de este informe, Cantabria se situará a media tabla de las comunidades autónomas en cuanto a crecimiento en 2026, que estará liderado por la Comunidad Valenciana (+3%); Madrid (+2,7%) y Murcia y Andalucía (+2,5%).

A continuación, se sitúan Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, con un 2,4%, y luego ya Cantabria y Canarias (2,3%).

Después estarán Asturias, Baleares y País Vasco (2,2%); Aragón, Navarra y La Rioja (2,1%) y, cerrando la tabla de crecimiento, Castilla y León y Extremadura (2%).

Y en cuanto al empleo, prevé que en Cantabria en 2026 crezca por debajo de la media nacional.

Y respecto a 2027, Cantabria se situará también a mitad de tabla del crecimiento económico, aunque, en este caso, por encima de la media nacional.

El año que viene, según BBVA Research, el crecimiento está liderado por Aragón y Navarra (2,5%), seguidos de País Vasco y La Rioja (2,3%), y ya después Cantabria y Galicia (2,2%).

En cuanto al empleo, está previsto que en Cantabria crezca en 2027 un 2,4%, tres décimas más que la media nacional (2,1%), y sea una de las comunidades a la cabeza junto con Castilla-La Mancha (2,5%) y Andalucía (+2,4%).