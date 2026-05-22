El economista José Carlos Díez llama a las empresas cántabras a pensar en "global" y salir al exterior: "No hay otra"

El economista José Carlos Díez (i) junto al presidente de CEOE Cantabria, Enrique Conde - CEOE

SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

El economista José Carlos Díez ha animado al empresariado cántabro a enfocar sus negocios a nivel "global" y servirse de la inteligencia artificial (IA) para ganar en competitividad, crecer, crear empleo y poder salir al exterior, incluso fuera de Europa.

Y es que, a su juicio, "no hay otra" que adoptar ese enfoque global. "Solo te puedes plantear un negocio en Cantabria global. Es que si lo haces local... bueno, puedes montar un obrador o un restaurante en El Sardinero pero con obradores y restaurantes en El Sardinero no pagamos pensiones de 3.000 euros ni Valdecilla", ha apostillado.

Así lo ha señalado, en declaraciones realizadas a Europa Press antes de impartir en el Hotel Bahía la conferencia 'Cómo adaptarse a la nueva geopolítica mundial desde Cantabria', una iniciativa de CEOE-Cepyme que ha tenido lugar tras la Asamblea General Ordinaria que la patronal cántabra ha celebrado en este mismo escenario.

Díez ha indicado que, ante el nuevo escenario geopolítico mundial, con un "mundo bipolar" en el que China y Estados Unidos confrontan, "de momento", a nivel tecnológico e industrial, encuentra a los empresarios a los que ve por toda España se sienten "desconcertados".

Aunque entiende que es "lógico" que se sientan así, ha insistido en que "estamos en un mundo más difícil para hacer negocios, pero para todos". "Estamos en un mundo con más nivel competitivo, pero también para todos" y "estamos en un mundo de cambio tecnológico pero también para todos" y en el que "un empresario hoy de Santander tiene la misma tecnología que uno de San Francisco o de Shanghái y al mismo coste", ha apuntado.

"Esto es como el fútbol, juegan once contra once pero el Racing juega mejor; el balón es el mismo pero el Racing mete más goles y ha subido a primera. ¿Qué hay que hacer? Lo del Racing. Ser más competetivo y ganar partidos", ha comparado.

Para ello, considera que las empresas deben aprender a usar la IA para crecer y salir al exterior. "Si la vamos a usar para cerrarnos, destruir empleo y bajar los salarios nos irá mal", ha advertido.

Además, ha opinado que en la comunidad autónoma se deben potenciar sectores como el agro y buscar también cómo ser una región "atractiva" para aquellos en los que los salarios son más altos.

En relación a la industria, ha señalado que Cantabria "era muy competitiva" por ejemplo en la actividad mecánica, muy vinculada al automóvil. Sin embargo, y dado que el de la automoción es una sector que "está sufriendo en Europa una crisis por la competencia de China", hay que "buscar alternativas".

"EUROPA NO HA UBICADO BIEN" EN LA CONFRONTACIÓN EEUU-CHINA

Ya en un plano más global, el economista ha opinado que Europa "no se ha ubicado bien" en la confrontación que mantienen Estados Unidos y China.

Este economista ha reconocido que la reciente visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, le "ha tranquilizado un poco porque no va a haber confrontación militar".

"China ha tragado con todos los aranceles y todo lo que les ha metido", ha manifestado.