Economistas avisan de la ralentización del crecimiento económico y del empleo en Cantabria

De izda a derecha: Marcos Fernández, profesor de la UC y uno de los autores del informe, y el presidente del Colegio de Economistas, Fernando García - COLEGIO DE ECONOMISTAS

SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tuvo en 2025, en lo económico, un "buen año, pero mejorable" ya que, aunque se mantuvo un "buen ritmo" de crecimiento, del 2,3%, éste fue dos décimas menor que el año anterior y por debajo del registrado en el conjunto del país (2,8%) y, además, en la segunda mitad del año se aprecia una "ralentización", más acusada en lo que tiene que ver con la creación de empleo.

Esta disminución en la creación de empleo, sobre todo en la industria y también en servicios intensivos en conocimiento, unida a una "pérdida" de competitividad "amenazan la convergencia con España este nuevo año".

Estas son las principales conclusiones del 'V Informe de Coyuntura Económica de Cantabria', presentado este martes por el Colegio de Economistas y elaborado por los profesores del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria, Marcos Fernández y Alejandro Bedia.

Sobre el año ya en curso, se prevé que seguirá una tendencia "similar" a la de 2025 o con una "ligera desaceleración". De este modo, la estimación de crecimiento para 2026 la sitúa "en torno al 2%".

Además, "seguramente" se va a seguir creando empleo pero va ser "más débil" que en 2025, en torno al 1-1,5%, "si no remonta la tendencia" de ralentización apreciada sobre todo desde la segunda mitad del año pasado, principalmente en la industria aunque también en los servicios. según ha indicado Fernández.

A largo plazo, considera que las señales "más preocupantes" son una "débil innovación" y el sector exterior que, según el informe, "continúa siendo uno de los mayores puntos más débiles de la economía cántabra".

Por contra, el "principal ingrediente" para que Cantabria logre tener una senda de progreso económico a medio y largo plazo es su capital humano por el buen nivel de formación de los jóvenes y que pueden prestar servicios intensivos en conocimiento.

En cuanto a la evolución de la economía en 2025, Fernández ha explicado que hay datos que invitan a ver "la botella medio llena" y otros "medio vacía".

Así, por ejemplo, considera que el crecimiento del 2,3% registrado por Cantabria es una "buena cifra", "similar" a la de las comunidades de su entorno.

También reconoce que este crecimiento ha sido menor que en 2024 y está por debajo de la media nacional. Un punto positivo destacado por Fernández es que el "diferencial" entre España y Cantabria se ha acortado ya que la economía se ha desacelerado más en el conjunto del país que a nivel regional.

Considera que lo "más preocupante" es la desaceleración en el crecimiento del empleo, fundamentalmente en la industria y también en los servicios intensivos en conocimiento.

Por otra parte, y como algo común al conjunto de España, se ha referido al repunte de la inflación y también al incremento en el precio de la vivienda, que tanto a nivel regional como nacional ha superado el 12%.

Y ello en un contexto en el que los salarios en convenio crecieron en torno al 3%.

El presidente del Colegio de Economistas, Fernando García, ha valorado los datos macroeconómicos del año 2025 como "razonables y positivos por el acercamiento a la media española" en cuanto a tasa de crecimiento.

No obstante, ha hecho hincapié en la necesidad de seguir trabajando en las áreas menos dinámicas que refleja el estudio.

"Observamos retos estructurales que requieren la atención conjunta de las instituciones y del sector privado. El estancamiento de una rama tan vital como la industria y el descenso de las exportaciones son aspectos clave que debemos abordar para consolidar el futuro económico regional", ha destacado.

"PLAN DE ESTADO" SOBRE VIVIENDA

Por otra parte, el Colegio de Economistas de Cantabria ha reclamado un "plan de estado" para abordar el problema de la vivienda en el que se implique tanto al Gobierno central, como a las comunidades autónomas y a las entidades locales.

Y es que García cree que "se está parcelando el problema y se ponen parches y yo creo que a corto plazo con esos miembros va a ser imposible que el problema de la vivienda mejore".