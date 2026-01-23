Educación destinará este año a infraestructuras 11 millones, ocho menos de lo previsto por la prórroga presupuestaria

El consejero de Educación, Sergio Silva, visita obras realizadas en el colegio Menéndez Pelayo de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

En el colegio Menéndez Pelayo de Santander se reformará el patio exterior y se hará una escalera de incendios SANTANDER 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación destinará este año finalmente 11 millones de euros a inversiones en infraestructuras, ocho menos de lo previsto inicialmente, por la prórroga de los presupuestos del año pasado al no prosperar los de 2026, donde la partida para ello ascendía a 19.

Así lo ha indicado este viernes el titular del ramo, Sergio Silva (PP), durante una visita al colegio Menéndez Pelayo de Santander, donde ha anunciado dos nuevas inversiones que se realizarán este año en este centro: la reforma integral del patio exterior y la construcción de una escalera de incendios en el interior del edificio, que supondrán un total de 150.000 euros.

Éstas se suman a las ya realizadas en el centro en 2025, que el consejero ha inspeccionado en su visita y que han ascendido a 500.000 euros, un importe que, en gran parte, fueron actuaciones de mejora estructural del patio interior tras las grietas aparecidas y que obligaron al cierre provisional de parte de las instalaciones en octubre del año anterior y que, de los 30.000 euros estimados en un principio supusieron finalmente un desembolso de 310.000 euros.

Además de estos trabajos estructurales, se mejoró la rampa de acceso, (50.000 euros) y se llevó a cabo la conexión de las bocas de agua contra incendios con la red de abastecimiento municipal (35.000 euros), además de reformarse los baños de planta baja y la carpintería exterior de los baños y la zona de comedor.

PRÓXIMAS INVERSIONES EN EL MENÉNDEZ PELAYO

En cuanto a las próximas inversiones en el centro, la reforma del patio exterior supondrá un desembolso de 50.000 euros con cargo al programa conjunto de reformas y patios y pistas de la Consejería de Educación y de Fomento y se ejecutará en verano, aprovechando el periodo no lectivo.

Además, en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, se procederá a instalar una escalera de incendios interna que permitirá cumplir con los estándares técnicos de seguridad y requerirá de una inversión de unos 100.000 euros.

Para ello se ha organizado un grupo de trabajo de ambas instituciones que han establecido una solución técnica "con garantías" para solventar el escollo que impedía la colocación exterior de esta infraestructura, debido a la catalogación de protección del inmueble que no lo hacía posible.

Silva ha explicado que, con las actuaciones ya ejecutadas y las dos anunciadas, el colegio Menéndez Pelayo, que en 2027 cumplirá 100 años, la inversión llega a los 700.000 euros antes de finalizar la legislatura.

El consejero ha reivindicado que las intervenciones "muy singulares" que ha requerido el centro y que se han ejecutado ponen de manifesto que "no hemos querido mirar hacia otro lado" y confirman que la situación se ha abordado "por difícil que sea".

A pesar de lo cual, ha señalado que, si quizás se hubiese abordado "con cierta progresividad, no hubiera sido necesario acometer inversiones de este calado en estos momentos".

Silva ha realizado la visita al centro acompañado por la directora de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla; los concejales de Educación y Fomento del Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez y Agustín Navarro, y la presidenta del AMPA, Paula Díaz.

Esta última ha subrayado que las obras ejecutadas el año pasado han solucionado un problema "reincidente" ocasionado por las grietas por lo que ha mostrado su satisfacción.

Aunque se ha felicitado de la reforma del patio exterior y de la escalera de incendios anunciadas, ha señalado que aún quedan pendientes obras menores, como la sustitución del resto de ventanas, la reparación de la fachada norte o la reforma del resto de baños.