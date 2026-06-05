Educación estima que Cantabria perderá unas 50 clases el próximo curso tras bajar las matrículas en mil solicitudes

Archivo - Pasillo en el interior de un colegio.-ARCHIVO - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha informado que tras la publicación este viernes de las listas definitivas del proceso de escolarización para el curso 2026-2027 se estima una bajada de aproximadamente mil solicitudes respecto al mismo proceso del año pasado.

Silva ha señalado que esto supone un 15 por ciento menos, lo que conllevará la pérdida de unas 50 clases, sobre todo en las zonas rurales, y ha achacado esta circunstancia a la baja demografía.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la mesa sectorial del ámbito, en la que ha pedido coger estas cifras "con cautela" puesto que se trata de una estimación.

Al respecto, ha afirmado que "normalmente" estos números "van mejorando" en función de las escolarizaciones extraordinarias o incorporaciones tardías al sistema educativo.

"En contra de lo que piensa mucha gente el proceso de escolarización no es cerrado, sino que se mantiene vivo durante todo el año", ha defendido.

Según ha detallado el consejero, con estos datos --de alumnos de nuevo ingreso o que cambian de centro--, y dentro del escenario "más desfavorable", del total de 3.000 clases que hay entre las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, se perderán en torno a 50, un 1,8%.

Y ha destacado que desde su departamento creen "necesario" abordar este tema con las organizaciones sindicales porque "pone de relieve algo de lo que llevamos hablando mucho tiempo, que es ese reto de la pérdida demográfica y, por lo tanto, de la pérdida de alumnos", ha resumido.

En este sentido, el titular de Educación se ha referido a que la bajada "progresiva" de ratios en las aulas y que su Consejería sea "sensible" a esta realidad ha llevado a que "no se hayan tenido que tomar decisiones importantes en cuanto a la viabilidad de los centros".

Aunque ha insistido en que si hay en torno a 3.000 nacimientos anuales, es "innegable" que eso "se está trasladando al sistema educativo".

Al respecto, Silva se ha referido a estudios del Consejo Escolar o de fundaciones como la de Ramón Areces, que hablan que "de aquí al 2035 el sistema educativo de Cantabria puede perder aproximadamente entre un 20 y un 25% del alumnado que tiene en el tramo Infantil-Secundaria".