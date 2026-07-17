Educación prevé 72 aulas y 95 maestros menos en Infantil y Primaria el próximo curso ante el descenso de 1.249 alumnos

El director general de Personal, Alberto Ontañón, y el consejero de Educación, Sergio Silva. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria prevé que el próximo curso cuente con 72 aulas y 95 maestros menos en Infantil y Primaria, según datos provisionales, debido a que el proceso de escolarización, que permanece abierto, registra 1.249 alumnos menos que en el curso 2025-2026, a fecha 17 de julio.

"No se puede y no se deben mantener aulas abiertas si no hay alumnos", ha defendido el titular de Educación, Sergio Silva, que ha ofrecido una rueda de prensa para "salir del paso" tras las críticas de algunos grupos o responsables municipales, de los sindicatos y miembros de la Junta de Personal Docente o el PSOE de Cantabria sobre el cierre de clases en el curso escolar 2026-2027.

"Nos acusan de estar cerrando aulas, pero no es así, simplemente no se abren porque no hay alumnos para ocuparlas", ha manifestado el consejero, que ha apuntado que es algo que ocurre en toda la red, tanto en la pública como en la concertada. "Como hay menos niños, necesitamos menos aulas y, por lo tanto, menos docentes", ha dicho.

Silva ha subrayado que el proceso de escolarización permanece abierto, en septiembre será el periodo extraordinario, además de las matrículas que se suman fuera de plazo, por lo que estas cifras son provisionales y "la realidad va a variar mucho". En este punto, ha señalado que la propuesta inicial del lunes era 160 maestros menos y hoy son 95.

El consejero ha desmentido que hayan variado los criterios para calcular los cupos y de matriculación, como censuran los sindicatos, y ha sostenido que esta decisión responde a una gestión "realista, responsable, que atiende a una realidad".

Además, ha apuntado que "no es un problema educativo, sino demográfico". A su juicio, si se mantienen estructuras "sobredimensionadas" lo que se hace es "perjudicar" el sistema educativo en su conjunto.

En cuanto a la situación de Los Corrales de Buelna, donde se prevé cerrar dos aulas de dos años, en el José María Pérez y en el Gerardo Diego, ha apuntado que en el curso pasado había 45 niños de dos años y a fecha de hoy hay 25 matriculados.

Mientras que en Comillas, ha indicado que el año pasado había siete niños de un año en el Jesús García y este curso solo uno, que se escolariza en el aula mixta con los de dos.

"MÁS RECURSOS" POR AULA Y POR ALUMNO

Asimismo, el consejero ha subrayado que la bajada demográfica es del 4,3%, la de las unidades del 3,8% y la de docentes del 2,9%, por lo tanto, el Ejecutivo autonómico está dedicando "más recursos" y "más dinero" por aula y por alumno.

"Esto, por lo tanto, es justo lo contrario de un recorte, es justo lo contrario de un desmantelamiento de la educación pública", ha sostenido Silva, que ha argumentado que lo que se está haciendo es "una distribución" en función de la matrícula".

Ha reiterado que Cantabria es, junto a La Rioja, la comunidad autónoma que dedica más gasto público por alumno --más de 8.600 euros al año-- y, además, "tiene el mejor ratio de alumnos por profesor del país" --8,9 alumnos por profesor--. "Nunca se ha invertido tanto en la educación pública", ha afirmado.

Finalmente, Silva ha informado que el próximo lunes, 20 de julio, mantendrá una reunión con las familias (FAPA y CONCAPA) para abordar esta situación.

LA JUNTA DOCENTE DENUNCIA UN "RECORTE BRUTAL"

Con motivo de la rueda de prensa, miembros de la Junta de Personal Docente han acudido a las puertas de la sede del Gobierno regional, en Peña Herbosa, para denunciar el "recorte brutal" previsto en la escuela pública de Cantabria el próximo curso escolar.

En declaraciones a la prensa, Diegu San Gabriel ha manifestado que este "recorte" "se está intentando justificar con el descenso de la natalidad y de la matriculación", si bien ha apuntado que se desconoce qué número de conciertos en la privada concertada, que "también tiene descenso de matrícula", se van a suprimir.

"Lo que sabemos es que se están suprimiendo muchísimas líneas y puestos de trabajo en la escuela pública y eso es debido a que, además de la bajada de matrícula, hay un cambio en las condiciones del cálculo de cupos, que se están endureciendo y restringiendo para que haya menos dotación de personal en las escuelas públicas", ha aseverado.

Asimismo, ha indicado que también hay "un cambio en el criterio de matriculación". "La famosa libertad de elección de centro parece que solo sirve para quienes eligen la privada concertada porque en familias que están eligiendo centros públicos se están derivando en condiciones que no se daban en otros años", ha asegurado.

En cuanto a la pérdida de puestos de trabajo de maestros, ha señalado que "si se estuviera cumpliendo el compromiso electoral de este gobierno de reducción de las ratios máximas, se paliaría en un 90%".

"Hay una serie de decisiones políticas que están generando estos recortes en la escuela pública de Cantabria", ha sentenciado.