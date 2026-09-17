Educación rechaza las acusaciones de UGT sobre el proceso selectivo de Técnicos de Infantil por "carecer de fundamento"

Sociedad Regional de Educación - SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha rechazado las acusaciones vertidas por UGT sobre el proceso selectivo de la Sociedad Regional de Educación y considera que las supuestas irregularidades denunciadas "carecen de fundamento", al no corresponderse con la realidad de los hechos.

El departamento de Sergio Silva ha respondido este jueves a la denuncia que hizo el sindicato el miércoles de "una sucesión de posibles irregularidades" en el proceso de selección convocado por la sociedad regional para cubrir seis plazas de Técnico Superior en Educación Infantil (TSEI) y crear una bolsa de empleo, y por lo que pidió una investigación.

En un comunicado, la Consejería señala que, según la información de la que dispone, la denuncia de todos estos hechos se ha realizado "al margen de la representante sindical de UGT en la empresa".

Además, Educación ha afirmado que determinadas cuestiones que ahora son señaladas por el sindicato como "presuntas anomalías" fueron objeto de negociación previa y quedaron recogidas expresamente en las bases de la convocatoria, aprobadas en el mes de febrero con el voto favorable de la representante del sindicato UGT en el comité de empresa.

Entre ellas, la presentación presencial de las solicitudes por parte de los aspirantes o el plazo de cinco días naturales para presentar reclamaciones, aspectos que fueron publicados en el Boletín Oficial de Cantabria y conocidos por todos los participantes desde el inicio del proceso.

Para la Consejería "resulta especialmente llamativo que ahora se cuestionen públicamente aspectos como estos, que ya fueron debatidos, negociados y aprobados en los órganos correspondientes".

En relación con otra de las cuestiones planteadas por UGT, referida a la ausencia de una plantilla autocopiativa de respuestas, ha asegurado que "todos los aspirantes conservaron una copia de su examen y pudieron anotar en ella las respuestas realizadas".

Así como que cualquier participante que desee contrastar el resultado obtenido dispone de los cauces establecidos durante el periodo de reclamaciones para solicitar la información que considere necesaria.

En relación a las supuestas anomalías durante el desarrollo de la prueba, y respecto a las que UGT sostiene que el número de preguntas anuladas el mismo día del examen fue distinto en función del aula, el Ejecutivo cántabro ha asegurado que esta afirmación es "completamente falsa" puesto que el tribunal anuló dos preguntas para todos los aspirantes, si bien la existencia de dos modelos de examen, A y B, hizo que dichas preguntas correspondieran a numeraciones diferentes según el cuadernillo utilizado, ha precisado.

"En ningún caso existieron criterios distintos entre aulas ni tratamientos diferenciados para los participantes", ha subrayado.

Igualmente, la Consejería ha rechazado "rotundamente cualquier insinuación sobre una posible interferencia de cargos públicos o responsables de la empresa en el proceso selectivo" puesto que la selección "corresponde exclusivamente a un tribunal independiente, que desarrolla su labor con plena autonomía y que es el único órgano competente para adoptar decisiones relativas a la oposición". En estos momentos, el tribunal continúa analizando las reclamaciones presentadas, tanto respecto al examen como a la plantilla de respuestas.

Por tanto, la Consejería lamenta "que se pretenda generar incertidumbre sobre un proceso que se está desarrollando con todas las garantías" y considera que quienes crean que existen irregularidades manifiestas "deben acudir a los cauces legalmente establecidos y presentar las correspondientes denuncias ante la justicia, aportando las pruebas que sustenten sus afirmaciones".

"Lo que no resulta aceptable es trasladar a la opinión pública acusaciones basadas en opiniones, conjeturas o informaciones parciales que únicamente contribuyen a sembrar dudas entre los más de 750 aspirantes que participan en este procedimiento", ha enfatizado.

La convocatoria contempla la creación de seis plazas y constituye "un hito" para la Sociedad Regional de Educación, ya que se trata del primer proceso selectivo de estas características que se desarrolla desde la creación de la empresa pública en 2021, con el objetivo de dotar de una mayor estabilidad a la plantilla, destacando la elevada participación registrada, así como el trabajo realizado por el tribunal de selección y las quince trabajadoras de la Sociedad Regional de Educación que colaboraron en la organización y el correcto desarrollo de la jornada.