Educación trabaja en un decreto de gestión económica y un libro blanco para reducir la burocracia en los centros

Mesa sectorial de Educación - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación trabaja en la elaboración de un libro blanco para reducir la burocracia en los centros educativos y en un decreto de gestión económica que les dará más autonomía organizativa.

Así lo ha avanzado este viernes el consejero del área, Sergio Silva (PP), en declaraciones previas a la celebración de la segunda mesa sectorial del año, donde informará a la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CCOO, UGT y TU) de estas y otras medidas, y que ha enmarcado en el proceso de diálogo que su departamento realiza cada trimestre con los sectores de la comunidad educativa.

Según ha detallado, la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa lleva elaborando este libro blanco desde el curso pasado y recoge distintos niveles y líneas de trabajo con el fin de reducir la carga burocrática de los centros con medidas como la tramitación on line de la escolarización.

El consejero ha detallado que la intención de la Consejería es que las mismas puedan implementarse a partir del curso que viene.

Además, ha explicado que se ha creado un "pequeño" equipo de trabajo que ya está funcionando dentro de esta Dirección General de cara a que este ámbito esté centralizado en un solo organismo.

En cuanto al decreto de gestión económica, Silva estima que podría estar aprobado para principios del curso o bien durante el primer trimestre. "Queremos que se aplique en 2027", ha dicho.

Ha hecho hincapié en que la práctica supondrá más autonomía organizativa para los centros en cuanto a la gestión del presupuesto ya que les dará la posibilidad de elaborar uno solo documento y no dos como realizan actualmente --uno anual y otro por curso--.

Con ello, el titular de Educación ha valorado que con estas dos medidas se da cumplimiento "parcialmente" a las reivindicaciones del colectivo.

OTROS TEMAS

En otro orden de cosas, Silva ha señalado que durante el encuentro informará a los sindicatos sobre la tramitación del acuerdo salarial de los docentes que verán incrementada su nómina a partir de julio, y del anteproyecto de ley de autoridad docente del profesorado que inicia su tramitación parlamentaria. En este punto, ha indicado que el grupo popular pedirá la comparecencia de la presidenta de la Junta Docente, Rus Trueba (ANPE).

Además, en la mesa sectorial también se abordará la reducción de la ratio del cuarto curso de Primaria a 20 alumnos y el proceso de escolarización tras la publicación este viernes de las listas definitivas.

Por otro lado, igualmente presentará a los representantes sindicales de los docentes un protocolo de riesgo durante el embarazo para empleadas que dependan de la Consejería y del proceso de la Oferta de Empleo Público del 20 y 21 de junio que contará con 6.413 aspirantes para 235 plazas de maestros (150) y del resto de cuerpos (87).

Se han constituido 53 tribunales, trece de ellos para el cuerpo de maestros al que aspiran 4.195 personas --que ya incluye el nuevo sistema de concurso de oposición que ha sido objeto de critica por parte de los sindicatos--, y 40 para el resto de cuerpos, proceso al que se presentarán 2.218 aspirantes.

Finalmente, Silva ha valorado el desarrollo de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que, ha destacado, se ha llevado a cabo "sin grandes incidencias" y ha felicitado al equipo de la Universidad de Cantabria (UC) y de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa por el trabajo realizado en estas evaluaciones.

Por su parte, los miembros de la Junta Docente no han valorado estas declaraciones y propuestas del consejero, ya que lo harán cuando concluya la reunión que se celebra en el Colegio Simón Cabarga, sede del Consejo Escolar de Cantabria.

CCOO DENUNCIA CONTROL POLÍTICO

Por su parte, el sindicato CCOO ha denunciado en un comunicado que la Consejería pretende "forzar" en esta mesa sectorial, que ha tildado de "simulacro", el borrador del nuevo decreto de inspección educativa que "intenta imponer un control político al profesorado".

Y es que considera que el documento recoge "un proceso de consolidación encubierto destinado a perpetuar el clientelismo", por el que "regula y mantiene en sus puestos a inspectores accidentales que nunca se han presentado a un proceso de oposición, en una maniobra que pretende blindar una red de favores y nombramientos directos, eludiendo los cauces legales obligatorios de la función pública y menoscabando la neutralidad técnica del cuerpo".

El sindicato también ha señalado que llevar este borrador de decreto a este espacio de negociación constituye "una invasión de las competencias de la Mesa General de Función Pública, porque pretende regular de forma unilateral aspectos comunes a toda la Administración autonómica".