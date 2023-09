El Ejecutivo cántabro responde a Revilla: "No sé quién está de vacaciones, pero este Gobierno no"

Archivo - El consejero Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, que ha respondido a las críticas del expresidente regional y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, a los primeros meses del nuevo Ejecutivo - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

Media contradice al regionalista y asegura que el centro de refugiados no formaba parte del pacto de investidura suscrito por PP y PRC



El Gobierno de Cantabria (PP) ha replicado al expresidente regional y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, que el Ejecutivo "está trabajando" y no de vacaciones. "No sé quién está de vacaciones, pero yo creo que este Gobierno no", ha respondido el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media.

De esta forma, ha respondido, a preguntas de la prensa, a las preguntas de los periodistas acerca de la valoración que realizó ayer Revilla de los primeros dos meses de gestión del bipartito, un periodo que, según el regionalista, no deja "buenos síntomas" y se ha visto "mucha vacación" pero "proyectos prácticamente ninguno".

En contraposición, Media ha asegurado que todo el Gobierno, y dentro de él su consejería, están trabajando y "poniendo medidas encima de la mesa".

Como ejemplo, ha puesto su departamento que, según ha dicho, tiene "muchos campos" abiertos y está iniciando ya una serie de cuestiones que son "compromiso de legislatura".

En cuanto a obras, ha recordado que hace solo unos días la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, anunció que próximamente se iba a licitar el estudio informativo de la variante de Los Corrales de Buelna, a la que se añadirán "nuevas inversiones" y estudios que se van a ir anunciando próximamente.

También Media, ha señalado que la Consejería "ha desbloqueado" el pago de las ayudas a la vivienda, que "llevaban paradas año y medio". Ahora, los beneficiarios ya han cobrado y se va a intentar que las puedan percibir "a mes vencido" y no tras muchos meses. Y es que, según ha indicado, quien las solicita es porque "las necesita ya".

DICE QUE EL CENTRO DE REFUGIADOS NO ESTABA EN EL PACTO DE INVESTIDURA

Por otra parte, Media también ha contestado a la consideración por parte de Revilla de que el rechazo del nuevo Gobierno al proyecto de creación de un centro de refugiados en el antiguo complejo psiquiátrico de Parayas (Camargo) constituía un "incumplimiento" por parte del PP del pacto que suscribió con el PRC que permitió la investidura de Buruaga como presidenta regional.

En este sentido, Media, uno de los participantes en las reuniones que mantuvieron PP y PRC que culminaron en el acuerdo por el que los regionalistas se abstuvieron y facilitaron así la investidura de Buruaga, ha asegurado que en estos encuentros "nunca se habló de ese proyecto".

De hecho, ha indicado que ese tema "ni se recoge" en el pacto de investidura, en el que los populares adquirían una serie de compromisos a cambio de la abstención de los regionalistas para que Buruaga fuera presidenta. "Si Revilla considera que sí, allí no estaba escrito", ha añadido el consejero.

Revilla argumentó ayer que en ese pacto los populares se habían comprometido a continuar con los proyectos en marcha. Además, Revilla consideró que el rechazo del Gobierno del PP al centro de refugiados iba a "generar problemas" y "consecuencias" y perjudicar a las relaciones entre el Gobierno regional y el central --o más concretamente con el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones--, lo que podría tener impacto en el apoyo del Ejecutivo central a otros proyectos.

AUDITORIA OBRAS PÚBLICAS

Por otra parte, también cuestionado por los medios de comunicación, Media ha señalado que no hay novedades respecto a la auditoría que se está llevando en la Consejería de Obras Públicas y la presunta trama de adjudicaciones irregulares en la misma.

Ha explicado que está en manos de la Intervención, que ha pedido y está revisando expedientes y no sabe cuánto se puede tardar en tener los resultados, que se darán a conocer cuando estén.