Elena de Borbón, Buruaga y Leonor Lavado, embajadoras de Limones Solidarios de Novales 2026

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SANTANDER 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La infanta Elena de Borbón, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la actriz y humorista Leonor Lavado serán designadas embajadoras de la 15 edición de los Limones Solidarios de Novales 2026, que se celebrará el próximo 8 de agosto.

En concreto, la infanta será reconocida con el título Embajadora de Honor, con motivo de seguir la tradición de visitas de la Casa Real al Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, ya que en 1862 Alfonso XII visitó la huerta de limones de Fernando Zaballos, en Novales.

Mientras que a Buruaga se le otorgará el título de Limonera Solidaria, por su contribución para declarar Los Limones Solidarios como Fiesta de Interés Turístico Regional; y Lavado, 'la mujer de las mil voces', recibirá el título Embajadora Solidaria.

En el acto de nombramiento, estarán acompañadas por antiguos embajadores, como Roberto Brasero, Leo Harlem, Goyo Jiménez y Ana Cuesta, entre otros.

Así lo ha informado el alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, este viernes en rueda de prensa, en la que ha presentado la edición número 15 de los Limones Solidarios, junto al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad.

El regidor ha destacado la labor social de Limones Solidarios, que nació en 2012 para recaudar fondos para contratar a personas desempleadas en el municipio, y que se estrenará este año como Fiesta de Interés Turístico Regional, con el objetivo de que en cuatro años se convierta en Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Según ha avanzado, Limones Solidarios va a suscribir un convenio con los hospitales de Sierrallana como Valdecilla para que las salas de quimioterapia y de espera dispongan todas las semanas de 15 o 20 revistas para hacer más agradable la espera de enfermos de cáncer y sus acompañantes.

Además, este año se incorpora una iniciativa formativa y, tras un acuerdo con la Junta Vecinal de Novales, se ha cedido una finca que será acondicionada para facilitar la plantación de naranjos agrios para poder cultivar limoneros de distintas especies, para formar a personas que estén desempleadas en este cultivo y que los mayores para enseñen a los jóvenes.

PROGRAMACIÓN

En cuanto a la programación, ha explicado que la fiesta contará a lo largo de la jornada con un masterchef júnior, un mercado solidario, música e hinchables.

La recepción institucional de Elena, Buruaga y Lavado tendrá lugar a las 18.30 horas, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, donde firmarán el Libro de Honor.

A continuación, a las 19.30 horas se inaugurará oficialmente la fiesta con el chupinazo, protagonizado por las embajadoras, que serán investidas con sus correspondientes distinciones.

En esta ocasión, Limones Solidarios se celebrará el 1 de agosto para evitar que coincida con la festividad de San Pedruco en Cóbreces, que se conmemora el 1 de agosto.