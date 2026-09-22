Se elevan a trece los trenes suspendidos entre Santander y La Cantábrica, Torrelavega, Corrales y Reinosa

Archivo - Tren llega a una estación - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de trece trenes de Cercanías se han suprimido hasta las 14.30 horas de este martes en Cantabria, en las líneas que conectan Santander con La Cantábrica, Torrelavega, Los Corrales de Buelna y Reinosa. Además, se están registrando demoras en esta última conexión y también en la que enlaza con Cabezón de la Sal y en la que va hasta Liérganes, de hasta 30 minutos, según información de Renfe a los viajeros.

En concreto, se han suprimido los convoyes de la línea C-3 de primera hora de la mañana por una avería en la infraestructura en Astillero, lo que además ha ocasionado demoras de hasta media hora en la conexión con Liérganes.

Así, no han circulado los trenes con salida programada a las 9.00 horas de Santander a La Cantábrica, a las 9.30 en sentido inverso, a las 9.45 de Santander a La Cantábrica y el de las 10.30 horas de vuelta, todos ellos en la línea C-3 que comunica la capital con Liérganes, que ha estado durante casi once meses cerrada al tráfico ferroviario por las obras de duplicación de la vía entre Astillero y Orejo, lo que ha obligado a transbordar durante ese tiempo a los viajeros por carretera y hasta Liérganes.

Aunque el pasado jueves se abrió al paso de trenes, continúan los trabajos, tanto en la vía como en algunas estaciones objeto de diferentes mejoras, lo que implica que sigan los trayectos en autobús en ciertos tramos, como en San Salvador y La Cantábrica.

Este martes también se han suprimido en la línea C-1 los trenes con salida a la 8.14 horas de Santander, entre Reinosa y Bárcena; el de las 8.52 de la capital campurriana a Bárcena, y el de las 9.57 de Santander, entre Bárcena y Reinosa. En estos casos, ha sido por reajuste del servicio y se habilitado transporte por carretera.

Además, se ha suspendido los Cercanías de las 10.00 horas de Santander a Torrelavega, de nuevo por reajuste del servicio, el de las 11.00 de vuelta de Torrelavega a Santander; el de las 14.15 horas de Santander, entre Los Corrales y Reinosa; el de las 14.42 horas de Santander a Los Corrales; el de las 14.25 horas de Santander a Torrelavega; y el de las 15.00 horas de Torrelavega a Santander, también en estos casos por reajuste del servicio.

En cuanto a las demoras, en los trenes Liérganes-Santander se han debido a la avería en Astillero; en la línea a Cabezón han sido por reajustes del servicio y una avería, y en la conexión a Reinosa han obedecido a gestión del tráfico ferroviario, ha precisado Renfe a los pasajeros.