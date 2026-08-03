El emisario submarino de Castro Urdiales estará finalizada en verano de 2027

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, visita las obras de reparación del emisario submarino de Castro Urdiales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, ha visitado este lunes las obras de reparación del emisario submarino de Castro Urdiales, que ha contado con una inversión de 1,2 millones de euros y estará finalizado en el verano de 2027.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que el objetivo de esta actuación es solucionar "de forma definitiva" los vertidos de aguas residuales que se vienen produciendo junto a la costa.

Media ha destacado que esta intervención "da respuesta a un problema que el municipio arrastraba desde hace muchos años". "Nos comprometimos a dar una solución definitiva a esta situación y hoy demostramos con hechos que ese compromiso se está cumpliendo", ha dicho.

Además, ha subrayado que la puesta en marcha de las obras permitirá poner fin a "un problema medioambiental que hasta ahora no se había abordado".

En este sentido, ha resaltado que el proyecto permitirá "no solo mejorar el funcionamiento de esta infraestructura, sino también garantizar una gestión más adecuada de las aguas residuales".

El Ejecutivo ha explicado que el proyecto contempla varias actuaciones que se ejecutarán en el emisario de tormenta y en el emisario principal.

En la primera instalación se procederá a la demolición, desmontaje del codo del difusor y sustitución de nuevas piezas prefabricadas.

En la cabecera del emisario principal se llevará a cabo la sustitución y conexión de su tubería principal, mientras que en la parte final está prevista la apertura de la brida ciega de cierre con la retirada de la escollera de protección y sustitución por una nueva brida con protección.