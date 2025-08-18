El empleo turístico crece un 1,3% en julio en Cantabria hasta rozar los 28.000 afiliados

Turistas en la terraza de un restaurante en la Primera playa de El Sardinero, a 10 de agosto de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El empleo turístico creció un 1,3% en julio en Cantabria en comparación con el mismo mes de 2024, hasta alcanzar un total de 27.966 afiliados a la Seguridad Social, según los datos de Turespaña hechos públicos este lunes por el Ministerio de Industria y Turismo.

No obstante, el incremento del empleo en el sector de la hostelería y agencias de viajes de Cantabria, se quedó en el séptimo mes del año 1,6 puntos por debajo de la media nacional, donde el empleo turístico repuntó un 2,9% interanual.

Del total de afiliados cántabros, 22.866 son asalariados, un 2% más que en julio de 2024, también por debajo de la media nacional que se situó en el 2,4%.

Sin embargo, Cantabria fue la autonomía en la que más disminuyó el empleo autónomo, un 1,5%, hasta situarse en los 5.100 afiliados en la región.